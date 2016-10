Am Montag hatte Schulpflegepräsident Beat Fries den definitiven Bescheid: Alle seine Kollegen der fünfköpfigen Schulpflege sprechen sich für die Einheitsgemeinde aus und unterstützen den Plan zur Zusammenlegung von Schulgemeinde und politischer Gemeinde. Nun steht auch der Text für die Weisung zur vorberatenden Gemeindeversammlung am 7. Dezember.

«Wir sind zwar nicht gerade begeistert von der Einheitsgemeinde, aber sehen keine Chance, mit einer Nein-Parole die Abstimmung zu gewinnen», sagt Beat Fries.

Der Grund: In der Abstimmung zur Einzelinitiative von Francesco Maggi war das Ergebnis bei weitem nicht so knapp wie die Abstimmungen zur Einheitsgemeinde in Urdorf: 78 Prozent sprachen sich in Unterengstringen für die Initiative aus. In Urdorf hingegen wurde die Initiative zuerst mit rund 51 Prozent Ja-Anteil für erheblich erklärt; als es dann ernst wurde, votierten schliesslich 53 Prozent dagegen.