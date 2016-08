Leistungssportler, Eltern mit Kinderwagen, Nordic Walker und Spaziergänger – Läufergruppen, die sonst eher selten zusammen anzutreffen sind, werden sich am Samstag zwei Stunden lang dieselbe Strecke teilen. Beim Limmattaler 2-Stunden-Lauf, der alle zwei Jahre in Urdorf veranstaltet wird, steht Gewinnen nicht im Vordergrund.

Ganz unwichtig ist das Tempo jedoch nicht, immerhin zahlen Sponsoren aus dem Umfeld der Läufer pro vollendete Runde einen Betrag, der einem gemeinnützigen Projekt zugutekommt. Traditionell sind die Einnahmen des Laufs für Projekte der Stiftung Horyzon bestimmt, der Entwicklungsorganisation des Cevi Schweiz.

«Die Jugendlichen, die wir mit dem Beitrag des 2-Stunden-Laufs fördern, wohnen in den Armenvierteln am Rande kolumbianischer Grossstädte», sagt Irène Hofstetter von der Stiftung Horyzon. Vor kurzem ist sie von einer Arbeitsreise in Kolumbien zurückgekehrt, wo sie die Jugendprojekte besuchte, die Horyzon mit der dortigen Young Men’s Christian Association (YMCA) durchführt.

Im Strudel der Gewalt

In den letzten Jahrzehnten sind viele Menschen aus ländlichen Gebieten vor dem schon 50 Jahre dauernden bewaffneten Konflikt in die Städte geflüchtet. Dort finden jedoch viele von ihnen keine Arbeit und kommen nur in Elendsviertel unter. Gewalt und Kriminalität seien ihnen jedoch unweigerlich an den neuen Ort gefolgt, sagt Hofstetter.

Denn viele ehemalige Guerillakämpfer und Paramilitärs sind in die Stadt geflüchtet, um die sich kriminelle Banden gebildet haben. «Kinder werden gerne von den Banden angeheuert, um Waffen oder Drogen innerhalb der Stadt zu schmuggeln, denn als Minderjährige werden sie von der Polizei eher wieder freigelassen», erzählt Hofstetter. Andere würden zur Prostitution gezwungen. Manche Kinder würden gar nicht erst zur Schule geschickt, weil der Weg zu gefährlich ist.



Wie aber kann das Geld, das die Limmattaler Läufer sammeln, die Lage solcher Jugendlicher verbessern? «Der YMCA unterhält Räume in den Slums, wo Kinder und Jugendliche ihre Hausaufgaben machen und an Freizeitaktivitäten teilnehmen können», sagt Hofstetter. So würden sie eine Welt abseits der Gewalt erleben, könnten lernen und würden ausserhalb der Schule weniger zum Ziel von kriminellen Banden.