Mit den Mehrkosten für den Bau erhöhen sich auch die jährlichen Abschreibungen. Basierend auf dem neuen Harmonisierten Rechnungslegungsmodell (HRM2), das am 1. Januar 2019 in Kraft tritt, hat die Gemeinde vor der Urnenabstimmung letztes Jahr noch eine jährliche Haushaltsbelastung von 135 000 Franken prognostiziert. Angesichts dessen, dass die Baukosten um rund 23,8 Prozent zunehmen, dürfte sich auch die jährliche Abschreibungssumme um einen tiefen fünfstelligen Betrag vergrössern.

Der entsprechende Architekturauftrag für die Erweiterung des Kindergartengebäudes wurde im August 2016 im kantonalen Amtsblatt ausgeschrieben, kurz nach der letzten Volksabstimmung. Gemäss der amtlichen Publikation des Zuschlagsentscheids ging nur ein Angebot ein, das die Eignungskriterien erfüllte. Das Angebot der Unger und Treina AG aus Zürich Altstetten erhielt daher im Oktober 2016 den Zuschlag. Sie hat schon viel Erfahrung mit öffentlichen Bauten: Davon zeugen etwa diverse Sanierungen und Umbauten an den Geroldswiler Schulhäusern Huebwis und Fahrweid in den letzten zwanzig Jahren oder auch der moderne Neubau für die Tagesstrukturen beim Weininger Schulhaus Schlüechti.

Architekt tritt in den Ausstand

Der Chef der Firma engagiert sich für Weiningen: André Treina (FDP) ist Mitglied der Rechnungsprüfungskommission (RPK) seiner Wohngemeinde. Bei der Beurteilung des nun anstehenden Geschäfts ist er aber von Anfang an komplett in Ausstand getreten, da er als Architekt involviert ist. Damit alles seine Richtigkeit hat, wurde Treina an die entsprechenden Sitzungen der RPK gar nicht erst eingeladen. Die RPK unter Führung von Präsident Thomas Mattle (SVP) trifft derzeit noch genauere Abklärungen, um später ein Ja oder ein Nein zum Zusatzkredit empfehlen zu können. Sobald das passiert, kann die Weisung fertiggestellt werden, von der die Gemeinde bereits einen detaillierten Entwurf erarbeitet haben dürfte.

Wenn die Weisung dann veröffentlicht ist, will sich auch der Gemeinderat erstmals äussern.

Die zur Genehmigung des Zusatzkredits nötige Gemeindeversammlung ist noch nicht einberufen und auch auf der Gemeindewebsite nicht angekündigt. Dem Vernehmen nach findet sie aber am 4. Mai statt. Passend zur Abstimmungsvorlage soll sie im Quartierzentrum Föhrewäldli abgehalten werden. Noch vor dem Weisungsversand werden die Ortsparteien an einer nicht öffentlichen Veranstaltung informiert: Am 29. März erklärt ihnen Bauvorstand Hans-Peter Stöckl die Änderungen am Kindergartenprojekt.

Nein hätte Zusatzkosten zur Folge

Die Hoffnung besteht, dass die Bauarbeiten beginnen, sobald die Bewilligung des Zusatzkredits rechtskräftig ist – also etwa im Juni. So wäre sichergestellt, dass der neue Kindergarten bis im Herbst 2018 fertig ist. Wäre dies nicht der Fall, würden die auf drei Jahre beschränkten Erleichterungen der Wärmedämmvorschriften bei den 2015 aufgebauten provisorischen Kindergarten-Containern wegfallen, was eine teure Nachrüstung der Container nötig machen würde. Eine Ablehnung des Kredits hätte daher erneut Mehrkosten zur Folge.