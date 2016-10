Der Kampf um den Bachelor geht in die zweite Runde. Dieses Mal fordert Janosch Nietlispacher von seinen Ladys körperliche und geistige Fitness in einer Challenge. Umso erfreulicher ist daher die Tatsache, dass er der Oberengstringerin Kay im Vorfeld am meisten Geschicklichkeit zutraut.

Die beiden Limmattalerinnen Kay und Vesna landen auch prompt im selben Team. Alle Kandidatinnen zeigen auf den Mountainbikes vollen Körpereinsatz, eine ihrer Konkurrentinnen lächelt sogar eine schmerzhafte Kollision weg - die Liebe scheint keine Grenzen zu kennen.