Ein grosser Erfolg wurde jüngst in Agadir, einer Stadt im Süden Marokkos, erreicht. Dort setzt sich die Tierschützerin Michèle Augsburger seit Jahren für herrenlose wie verwahrloste Samtpfoten und Schnauzer ein. Noch bis letzten Sommer wurden dort streunende Hunde vergiftet, doch die Schweizerin mit marokkanischen Wurzeln konnte mit der Hilfe der Stiftung die Verantwortlichen der Stadt überzeugen, dass ein Kastrations- und Impfprogramm sehr viel nachhaltiger sei. «Es ist ein Etappensieg», so Post, «aber wir müssen dranbleiben, sonst könnte sich alles wieder ändern.»

Hilfe auch in der Schweiz

Die Stiftung ist auch in der Schweiz aktiv. «Es war mir ein Anliegen, das wir uns auch um hiesige Probleme kümmern», so Post. So wird etwa der Verein «Zweites Leben für Sportpferde» im Zürcher Unterland unterstützt. Unter seiner Obhut leben mittlerweile 13 ehemalige Pferde, die früher für klingende Kassen sorgten und heute ein artgerechtes Leben im Ruhestand verbringen dürfen. Viele von ihnen sind Härtefälle; sie wurden ausgemustert oder falsch behandelt. Ein weiteres Engagement gilt der Hornkuh-Initiative. «Rinder benötigen ihre Hörner», sagt Post.

Die gängigen Amputationen – das Horn ist ein durchblutetes wie auch schmerzempfindliches Organ – werden auch deshalb gemacht, weil ein Laufstall für horntragende Kühe um rund ein Drittel grösser sein muss. Auch in der Schweiz könne es durchaus eine Kostenfrage sein, die über das Wohlergehen von Tieren entscheidet, sagt Post. In den vergangenen fünf Jahren hat die Stiftung zunehmend derartige Projekte unterstützt, aber auch jährlich an Akzeptanz gewonnen und mehr Spendengelder eingenommen.

Wichtig für den Wiedererkennungswert sind die Tierbotschafter selbst: In einer Langzeit-Kampagne stehen verschiedene Menschen mit ihrer persönlichen Botschaft für das Wohl der Tiere ein. Sei es mit Stellungnahmen wie «Tiere haben keine Nationalität» oder Fragen wie «Wann erkennt der Mensch, dass Liebe und Respekt zum Tier auch ihm von Nutzen sind?»

Ein reiches Leben

Es erstaunt, dass Post im Hauptamt auch noch eine eigene Kommunikations- und PR-Firma leitet. Das sei tatsächlich viel Arbeit, komme sich aber nicht in die Quere, sagt sie. Von Vorteil sei, dass sie meist nicht direkt mit den unerträglichen Situationen konfrontiert sei. Ihr Respekt gebührt deshalb den Einzelkämpfern vor Ort. «Aber es gibt Momente, bei denen ich merke, dass ich wieder Kraft tanken muss», gesteht sie. Dies kann sie in der Natur mit den Hunden sowie bei der Kunst als Malerin: Ihre Seiden-Expressionen sind mehr als ein Hobby; ausgewählte Bilder hängen derzeit in einer Galerie in Aarau.

Dennoch entsteht der Eindruck, dass ihre Stiftung stets an erster Stelle kommt. Dabei habe sie als Stadtkind, aufgewachsen an der Badenerstrasse in Schlieren, «ausser des obligaten Hamsters» keine eigenen Tiere gehabt, erzählt sie und lacht. Der «Draht» zu den Tieren sei aber immer da gewesen und als Erwachsene legte sie sich zuerst Katzen, dann Hunde zu. Mittlerweile bestimmen weltweit viele Tiere ihren Tagesablauf. Fünf Jahre harte Arbeit bestätigen sie in ihrem Vorhaben, die Stiftung auch weiterhin auf Kurs zu halten.