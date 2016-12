Zwei Monate auf der griechischen Insel Chios, mehrere Wochen in der italienischen Grenzstadt Como: Fabian Dingetschweiler hat im vergangenen Jahr viele emotionale Momente mit Flüchtlingen erlebt.

Doch ein Erlebnis blieb ihm in besonderer Erinnerung: Einem kleinen Knaben, der sich vor Kälte nicht mehr regte, gab er warme Kleidung, sodass dieser langsam auftaute und wieder Farbe im Gesicht erhielt. Etwas später sei der Knabe hin und her gesprungen und habe sogar gelacht. Das habe ihm einmal mehr gezeigt, dass sich sein Einsatz lohnt.

Helfen tut gut

Aus Erlebnissen wie diesem schöpft Dingetschweiler Kraft. «Ich bin ein positiv eingestellter Mensch», sagt der Birmensdorfer. Zu wissen, dass man Gutes tut und die Hilfe ankommt, sei ein erbauliches Gefühl. Es sei stärker als die unendliche Hoffnungslosigkeit, mit der man tagtäglich konfrontiert ist. «Das Elend ist gross. Man darf sich darin nicht verlieren, sondern muss sich auf die positiven Aspekte konzentrieren», sagt er. Es gebe viele gute Begegnungen, wenn die Flüchtlinge an Land kommen, weil dies ein Moment ist, in dem sie aufatmen können. Nach einer langen Überfahrt haben sie endlich wider festen Boden unter den Füssen.

Im Mittelpunkt von Dingetschweilers Hilfsarbeit stehen das Kochen und das Verteilen von Hilfsgütern. Pasta komme immer gut an und sei einfach in der Zubereitung. Auf dem Speiseplan stehen aber auch Linsen und Couscous.

Flüchtlinge sind unerwünscht

Die Arbeit an den beiden Orten Chios und Como unterscheide sich nicht stark. Die Situationen, in denen sich die Flüchtlinge befinden, seien jedoch von Grund auf verschieden. «In Chios kommen die Flüchtlinge an und wollen möglichst schnell weiterziehen. In Como ist von dieser Hoffnung nichts mehr zu spüren, weil die Flüchtlinge erkennen, dass sie nicht erwünscht sind», sagt der erfahrene Flüchtlingshelfer.

Die Flüchtlinge in Como seien frustriert, dass sie nach den Strapazen an der geschlossenen Grenze stehen und nicht weiterkommen. Nach der Schliessung der Balkanroute sei die Stimmung allerdings auch in Chios umgeschlagen.