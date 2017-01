«Es ist dann alles so verbaut, wenn hier ein weiterer Block hingestellt wird», sagt etwa Anwohnerin Verena Meier.Sie lebt in der Überbauung Gartenstadt, welche direkt am Platz liegt, und geht dort oft mit ihrem Hund spazieren. Auch dieser hätte sicher mehr Freude am «Miniwald in der Stadt», wie CVP-Gemeinderat Rolf Wegmüller das ursprüngliche Vorhaben des Stadtrats nannte.

«Schlieren wird zugepflastert»

Auch Konrad Meier, Allrounder bei der Stadt und derzeit fleissig damit beschäftigt, die Strassen zu salzen, ist der Meinung, dass die Grünflächen in Schlieren rar werden. «Seit zehn Jahren arbeite ich hier und in dieser Zeit entstanden viele neue Gebäude», so Meier. Immerhin, sagt er, werde aber ein Teil der Badenerstrasse im Zuge des Baus der Limmattalbahn in einen Park umfunktioniert. Ob das jedoch für die Zukunft ausreichen werde, ist er sich nicht sicher.

In dieselbe Kerbe schlägt Isabelle Rebierre, die nahe vom Chilbiplatz ein Kleidergeschäft führt. «Schlieren wird regelrecht zugepflastert», so ihr Eindruck. Rebierre findet, Bäume seien doch wirklich schöner anzuschauen als karger Beton, selbst dann, wenn die Limmattalbahn und das 2er-Tram durch das Haus fahren könnten.