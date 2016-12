«Der Biber hat sich am Limmatufer mehrere Behausungen eingerichtet», sagt Hartmann, der von April bis Oktober dreimal wöchentlich im Naturschutzgebiet an der Limmat unterwegs ist. Aber auch wer den Biber selbst nicht zu sehen bekommt, erkennt seine Spuren am Flussufer zwischen den Bahnhöfen Dietikon und Glanzenberg auf den ersten Blick. Helle Stellen abgefressener Rinde an Baumstämmen, zu gefährlichen Spitzen genagte Äste und geknickte Weidenbäume sind Zeugen seines Werkens. «Der Biber nagt nur so lange an einer Weide, bis diese ihm mittels Aussondern von Bitterstoffen signalisiert, dass ein Weiterfressen zu ihrem Tod führen würde. Der Baum stirbt so nicht ab», sagt Hartmann.

In Zürich angekommen

Inzwischen hat einer der Limmat-Biber (insgesamt dürften sich im Zürcher Limmattal bis drei Exemplare aufhalten) die Stadtgrenze zu Zürich überschwommen, an der Werdinsel die ersten Bäume zum Knicken gebracht und bereits Spuren am Sihlufer beim Platzspitz hinterlassen, wie Forstingenieur Tobias Liechti weiss. «Gerade in der jetzigen Jahreszeit sind am Sihlufer die Nagespuren an Weiden gut sichtbar, da sich der Biber im Winterhalbjahr hauptsächlich von Rinde und Ästen ernährt.» Im Sommer frisst er sich Fettreserven an, die er in seinem dicken Schwanz, Kelle genannt, speichert, um durch den Winter zu kommen.

