Bei einem Wechsel müsste die Stadt Schlieren für die Unterdeckung des erwerbstätigen Personals sowie der Rentner aufkommen. Bei einem neuen Vertrag mit der SHP würde dies knapp 4,5 Millionen Franken kosten. «Ziel sollte es sein, dass dieser Betrag mittelfristig durch künftige Minderaufwendungen wieder refinanziert wird», so der Stadtrat. Über zehn Jahre würden sich aber jährlich Einsparungen von rund 370 000 Franken ergeben.

In einer Gegenüberstellung wägt der Stadtrat die Vorteile der beiden Vorsorgekassen ab. So spreche etwa ein geringerer Informationsaufwand gegenüber den Mitarbeitern oder keine Anpassungen von amtlichen Dokumenten sowie die ausbleibende Kapitalbevorschussung für den BVK-Verbleib. Für einen Wechsel zur SHP sprechen laut Exekutive hingegen höhere Altersrenten, die erwähnten Einsparungen von 3,7 Millionen Franken über zehn Jahre und geringere Unsicherheit bezüglich der BVK-Sanierungsmassnahmen.

Basis sind Annahmen

Die Berechnungen in der Offerte sind jedoch mit Vorsicht zu geniessen. Der Stadtrat sei sich bewusst, dass diese mittels Annahmen aus heutiger Sicht sowie Daten der BVK von Ende Dezember vergangenen Jahres gemacht wurden. So sei zu erwarten, dass die Pensionskasse SHP ihren technischen Zinssatz in den nächsten Jahren ebenfalls senken muss. Wie sich die Renditen der beiden Kassen entwickeln werden, sei ebenfalls offen.

Neben der Zustimmung des Personals braucht es für einen Pensionskassenwechsel auch den Segen des Gemeindeparlaments. So liegt die Festlegung der Pensionskasse in dessen Kompetenz. Eine im vergangenen Mai vom Stadtrat beantragte Revision der Personalverordnung soll diese dem Stadtrat übergeben. Ob das Gemeindeparlament diesem Ansinnen seinen Segen erteilt, zeigt sich in der Sitzung vom 19. September. Sagt es Nein, ist ein Wechsel der Pensionskasse auf Ende 2016 nicht mehr möglich, da die Stadt bis Ende November vom Kündigungsrecht Gebrauch machen muss, da es anderenfalls verwirkt.