1. Sonnenschutz für das Kinderbecken der Biobadi im Moos

Bereits vor zwei Jahren erkundigte sich SP-Gemeinderätin Rixhil Agusi-Aljili nach einer Überdachung für das Kinderbecken der Badi «Möösli». Doch noch heute würden die Kleinen an der prallen Sonne baden, wie sie an der Gemeinderatssitzung konstatierte. Werkvorstand Stefano Kunz (CVP) betonte, dass das Anliegen nicht vergessen gegangen sei. «Das Aufstellen eines Sonnensegels klingt jedoch einfacher, als es ist», so Kunz. So gehöre etwa die Mauer, an welcher das Segel angebracht werden müsste, nicht der Stadt, sondern einem Privaten. Zudem müsste eine massive Säule aufgestellt werden, was die Kosten in die Höhe treibe. Kunz verwies jedoch darauf, dass es im «Möösli» genügend Sonnenschirme gebe und es ohnehin am besten sei, wenn er und Agusi-Aljili sich die Situation gemeinsam anschauen gehen würden.