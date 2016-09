Topadur wurde erst im Jahr 2015 gegründet und kann bereits heute auf eine lange Liste von Auszeichnungen zurückblicken. Im Rahmen des Venture Leaders US-Programm war das Jungunternehmen, das Medikamente zur Behandlung von schweren Wundheilungsstörungen entwickelt, eines von 20 Schweizer Startups, das sein Produkt vor verschiedenen Investoren in der Jungungernehmer-Hochburg Boston präsentieren konnte. Hinzu kam finanzielle Unterstützung von zwei weiteren Förderprogrammen. Topadur-CEO Reto Naef ist zufrieden und dennoch überrascht über das Vorpreschen seins Unternehmens in der Liste der Top-100-Startups: «Alleine, dass wir für einen Platz in der Liste vorgeschlagen wurden, erfüllt mich schon mit Stolz», sagt er.

Gegründet wurde das Unternehmen in Basel. Nachdem sich eine enge Zusammenarbeit mit der ETH und dem Universitätsspital Zürich abzeichnete, habe man sich für einen Umzug nach Schlieren entschieden, wo die ehemaligen Laborräume der Molecular Partners an der Grabenstrasse bezogen werden konnten. Aktuell beschäftigt Naef sechs Angestellte in Schlieren, jeweils zwei weitere in Valencia, Lübeck und Indien. Das vorwiegend für die Wundheilung bei Diabetikern entwickelte Medikament stösst auch bei Investoren auf Anklang. Für das kommende Jahr rechnet Naef mit rund 4 Millionen Franken, die Investoren in das Unternehmen fliessen lassen werden. Bis 2020 sollen es gar bis zu 30 Millionen Franken sein. «Dank der Publizität, durch solche Preise, kommen wir in Kontakt mit verschiedenen Investoren», sagt er. Dies sei für ein Jungunternehmen enorm wichtig. (aru)