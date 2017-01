Anerkennung des Projekts

Jüngster Beweis ist die Ehrung des Projekts mit dem Preis der Herbert-Haag-Stiftung. Er ist mit 10 000 Franken dotiert. Die Stiftung zeichnet seit 1985 Aktivitäten aus, die zu mehr Freiheit der Gläubigen der katholischen Kirche beitragen. 2017 vergibt die Stiftung ihre vier Preise unter dem Motto: «Für eine Kirche mit den Frauen.» Der Preis bedeute eine Anerkennung des Projekts und gebe diesem neuen Aufwind, sagt die Priorin. «Die Auszeichnung zeigt, dass wir wahrgenommen werden. Wir können dabei wiederum die Nachricht aussenden, dass wir mit unseren Bemühungen für mehr Mitspracherecht von Frauen in der Kirche weiter machen werden», sagt die Priorin.

Im Schreiben an den Papst halten die Frauen fest, dass Männer der Kirche in Zukunft nicht mehr ohne Frauen über deren Stellung, Rolle und Funktion und die Belange der Kirche im Allgemeinen entscheiden sollen. Zur Unterstreichung dieser Notwendigkeit legte die Priorin dem Brief einen Text der Kloster-Fahr-Nonne und Schriftstellerin Silja Walter bei. Die 2011 verstorbene Ordensschwester schrieb darin: «Männer, es ist Zeit, auf die Frauen zu hören.»

Anlässlich der Preisverleihung am 19. März laden Priorin Irene und ihre Mitstreiterinnen alle Interessierten ein, mit ihnen von Eschenbach nach Luzern zu pilgern. Neben dem Pilgerprojekt wird auch die Gleichstellungsinitiative der Kantone Basel-Stadt/ Basel-Landschaft prämiert. Seit ihrer Annahme 2014 sind die katholischen Kantonalkirchen verpflichtet, sich bei den zuständigen Amtsträgern für Gleichberechtigung einzusetzen. Die beiden weiteren Preise gehen an die spanische Ordensfrau Mercedes Navarro Puerto und die kroatische Theologin Jadranka Rebeka Anic. Beide wurden von der Kirche aus ihren Stellen als Universitätsprofessorinnen verbannt, als sich in Publikationen kritisch über den Umgang der katholischen Kirche mit Frauen äusserten.