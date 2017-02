Ein gutes Beispiel sei das SBB-Projekt am Bahnhof Schlieren. «Flächen direkt an S-Bahnhöfen lassen sich vergleichsweise gut vermieten. Sobald die Büros jedoch weiter als fünf Minuten Gehdistanz entfernt sind, wird es schwierig», so Reichelt. Viele setzen daher auf den Bau von Wohnungen. Bezüglich der Büroflächen seien im vergangenen Jahr im Limmattal nur wenige Neubauten auf den Markt gekommen. Die CSL-Studie fokussierte auf Bürofläche, die in den kommenden sechs Monaten bezugsbereit ist. Grössere Projekte wie die Umnutzung der NZZ-Druckerei in Schlieren wurden daher noch nicht in die Erhebung aufgenommen.

Diesen Trend bemerkt auch der Schlieremer Standortförderer Albert Schweizer. Standen Anfang 2016 noch rund 23 000 Quadratmeter Bürofläche leer, waren es vor einem Monat nur noch rund 16 000. «Von den grossen Flächen mit zwischen 4000 und 6000 Quadratmetern hat es nur noch drei im Angebot», sagt er. Dies führt er einerseits darauf zurück, dass immer mehr Unternehmen ihren Sitz von der Stadt Zürich nach Schlieren verlegen. «Andererseits verzeichnen wir eine wachsende Anzahl Firmengründungen.»

Ein weiterer Trend, der sich bereits seit längerem abzeichnet, wird im CSL-Bericht ebenfalls bestätigt. Demnach entspannt sich der überhitzte Wohnungsmarkt allmählich. So zeige sich, dass die im vergangenen Jahr eingesetzte Plafonierung bei der Mietpreisentwicklung auch in diesem Jahr anhält, wie es heisst. Gründe dafür sind die nach wie vor rege Wohnbautätigkeit bei leicht abnehmender Nachfrage. Dies führen die Verfasser des Berichts auf die deutlich sinkende Zuwanderung zurück. So sanken die Nettomieten im Limmattal im Vergleich zum Vorjahr und lagen 2016 bei 215 bis 370 Franken pro Quadratmeter. Die Leerstandquote bei Wohnungen stieg leicht und liegt nun bei 1,1 Prozent.