Dennoch macht sich die Kälte auf den Strassen bemerkbar. Laut Ralph Hirt, Sprecher der Kantonspolizei Zürich, kam es gestern Morgen im Zusammenhang mit den Schneefällen zu rund 40 Verkehrsunfällen. Personen seien dabei nicht zu Schaden gekommen. Doch mehrere stehen gebliebene Lastwagen hätten die Autobahn blockiert und zu langen Staus geführt.

Sven Bollinger, Betriebsleiter der Garage Gebrüder Wigger in Urdorf sagt, dass es vereinzelt Kunden gebe, die noch keine Winterreifen am Fahrzeug haben. Zudem gebe es einige wenige Fälle, in denen Fahrzeuge nicht mehr anspringen und überbrückt werden müssen.

Die Grippe geht um

Dem Spital Limmattal in Schlieren beschert das kalte Wetter mehr Arbeit. Die Anzahl Patienten mit Grippe- und Erkältungssymptomen steige an, teilt Hans Matter, Chefarzt des Instituts für klinische Notfallmedizin, auf Anfrage mit. Das Spital sei auf diesen Anstieg aber gut vorbereitet.

In den vergangenen Tagen hätten sich zudem die Fälle von Personen gehäuft, die auf Schnee und Eis ausgerutscht sind und sich verletzt haben. Die Zunahme von Personen, die an Grippe erkrankt sind, spürt auch die Drogerie Locher in Geroldswil. Drogistin Angela Winkler sagt, dass sie zurzeit besonders viele Grippetropfen und Mittel gegen Halsweh und Husten verkauft. Um sich in der kalten Jahreszeit aufzuwärmen, empfiehlt sie Teemischungen mit winterlichen Aromen.

Gutes Schuhwerk ist ratsam

Vereiste Stellen auf dem Trottoir können insbesondere auch für ältere Menschen zur Gefahr werden. Laut Elsbeth Liechti, Geschäftsleiterin der Regiospitex Limmattal, nehmen die Betreuenden ihren Kunden beispielsweise den Einkauf ab, damit diese nicht aus dem Haus müssen. Ebenso seien sie besorgt, dass die Heizung in den Wohnungen funktioniert. Zivka Gjorgjieva, Leiterin von Pflege und Betreuung im Alterszentrum Urdorf, rät den älteren Menschen, bei Möglichkeit nach draussen zu gehen. So könnten diese die prachtvolle Natur geniessen. Gutes Schuhwerk sei dabei aber sehr wichtig.