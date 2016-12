Man braucht keine weiten Reisen zu unternehmen, um ein Weihnachtsgeschenk für seine Liebsten zu finden. Direkt vor der Haustüre im Limmattal lassen sich regionale Läden und Produkte finden, die sich keinesfalls unter dem Weihnachtsbaum zu verstecken brauchen. Mehrere Läden aus der Region verraten, welche ihrer Produkte besonders beliebte Weihnachtsgeschenke sind.

Wein, Hüppen und Honig

Die klassischen Hardegger Hüppen mit Gianduja-Füllung seien derzeit gefragt, besonders in der grossen 42er-Schachtel, sagt Manuela Vögtli von der Hardegger Hüppen AG in der Fahrweid. «Letztes Jahr machten kleinere Packungen das Rennen. Der Grund für die grössere Menge heuer sind Firmen, welche die Hüppen als Kundengeschenke bestellen», so Vögtli.

«Unser Weihnachtsgeschäft ist eher verhalten. Wir spüren die Folgen der Rabattschlachten von Grossverteilern», sagt Heidi Fluor von der Spiel+Hobby GmbH in Dietikon. Als Weihnachtsgeschenke sehr beliebt seien jeweils die Spiele des Jahres. Für 2016 sind dies «Codename» und «Stone Age Junior». Sehr gut laufe das Weihnachtsgeschäft für die Kaffee-Rösterei Ferrari in Dietikon. «Es ist kalt, man ist mehr drinnen und hat Zeit zum Kaffeetrinken», stellt Inhaber Renato Ferrari fest. Sein selbstgerösteter Kaffee aus Brasilien und Zentralamerika werde nicht nur in der Region konsumiert, sondern in der ganzen Schweiz.