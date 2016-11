Zum 80-jährigen Jubiläum feiern Anita und Markus Meerson das «Happy End» ihrer Töpferei «Keramik Weiningen». Aus Altersgründen schliessen sie den Familienbetrieb. Damit geht ein Stück Dorfgeschichte zu Ende – zumindest fast. «Ganz aufhören wollen wir nicht. Im kleinen Rahmen werden wir weiterhin töpfern», sagt Markus Meerson. Produzieren werden die Meersons nur noch in einem kleinen Atelier ihres Hauses an der Rebbergstrasse 65. Der Laden und die Töpferei an der Rebbergstrasse 63 in Weiningen werden für Wohnungen umgenutzt.