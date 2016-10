Das alte Bachschulhaus in Urdorf erstrahlt in neuem Glanz, und allenthalben sind anlässlich der Eröffnungsfeier am Samstag nur lobende Worte zu hören. Ein Schmuckstück sei’s geworden, und hier bekomme man einmal etwas für die Steuergelder. Auf dem Rundgang erzählen die Architekten Günter Schröder und René Stamm des Urdorfer Architekturbüros Meyer, welches die Herausforderungen bei der Renovation des altehrwürdigen Hauses waren.

Das Gebäude sei mit seinen grünen Fensterläden, so Schröder, ein klassischer Zweiflügelbau. Landauf, landab wurden im Kanton Zürich vor 180 Jahren Schulhäuser in diesem Stil gebaut. «Die Gebäude hatten jeweils ein Sommergesicht, mit Fensterläden, und ein Wintergesicht, mit Vorfenstern. Wir haben uns bei der Renovation für das Sommergesicht entschieden und zudem versucht, alles, was für jene Zeit typisch war, zu erhalten.

Das Gebäude sollte in seiner Typologie erkennbar bleiben.» Dabei hatte der Heimatschutz ein gewichtiges Wort mitzureden, und auch feuerpolizeiliche Vorschriften galt es bei der Sanierung einzuhalten. So konnten beispielsweise dank einem modernen Beschichtungsverfahren die 16 Säulen im Gebäude, die den Räumen ein eigenes Gepräge geben, in ihrer ursprünglichen Form erhalten werden. «Sie widerstehen einem Brand während 60 Minuten – eine der feuerpolizeilichen Vorschriften», erklärt der Architekt.

Weiter wurden neue Fluchtwege und getrennte Eingangstüren für die Bibliothek im Erdgeschoss und die Sitzungsräumlichkeiten in den oberen Etagen eingebaut. Eine Hebebühne im Gebäude und eine Rampe vor dem Eingang ermöglichen den behindertengerechten Zugang.

Die Freude über den neuen, hellen Arbeitsplatz ist Karin Korn, Leiterin der Gemeindebibliothek, anzusehen. Besonders gefreut hat sie, dass das Bibliotheksteam bei der Planung des Umbaus mitreden durfte: «Es wurde nicht über unseren Kopf hinweg entschieden.» Bereits in Beschlag genommen wird die Kinderecke von eifrigen kleinen Leseratten. Renata Schneiter hat Spiele und Bücher für ihre Grosskinder ausgesucht. «Ich bin ganz überwältigt. Wirklich schön ist es jetzt, so freundlich und hell.

Man freut sich richtig, herzukommen», sagt sie. Auch Heini Hedinger gefällt der Umbau. Für ihn ist der Ort Erinnerung an seine Schulzeit. «Hier war mein Klassenzimmer. Ich ging gerne zur Schule und war ein guter Schüler. Trotzdem habe ich einmal vom Lehrer «Tatzen» mit dem Lineal bekommen. So war das damals», schmunzelt er.

Gemeinderat Roland Stämpfli ist stolz auf das Werk, das er während zweier Jahre intensiv begleitet hat. Ein wahres Schmuckstück sei das Haus heute wieder, und dies trotz der knappen Finanzen. «Es passt perfekt ins Dorfbild und wird ein Treffpunkt sein für Jung und Alt.» Er selber werde wohl auch bald in der Kinderabteilung der Bibliothek anzutreffen sein. Stolz verrät er: «Vor einer Woche bin ich Grossvater geworden.»