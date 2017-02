Post beruhigt Gemeinden

Bei den Bewohnern der möglicherweise von einer Schliessung betroffenen Gemeinden ist ein Aufschrei bislang ausgeblieben. Jürg Engeli, Gemeindeschreiber von Unterengstringen, ist keine Anfrage aus der Bevölkerung bekannt. «In einem Informationsschreiben der Post wurde der Gemeinderat darüber informiert, dass die Filiale in Unterengstringen nicht für eine Schliessung infrage komme», so Engeli. Daher nehme man von dieser Gefährdungskarte zwar Kenntnis, gehe aber davon aus, dass die Post direkt in einem Gespräch informieren würde, stünde eine Schliessung im Raum. «Wäre dies der Fall, würde der Gemeinderat sofort das Gespräch suchen und nötigenfalls intervenieren.»

Anders klingt es beim Nachbarn Weiningen: «Wir befinden uns derzeit mit der Post in Gesprächen», sagt Gemeindepräsident Hanspeter Haug (SVP) auf Anfrage. Mehr könne er derzeit noch nicht sagen, doch hätten auch ihn keine besorgten Reaktionen aus der Bevölkerung erreicht. Mit den Filialen in der Fahrweid und in Weiningen ist die Gemeinde gleich zweimal auf der Liste aufgeführt.