Eigene Apfelsorte

Wissenswertes gibt es auch beim Neuzuzüger-Apéro in der Gemeindeschüür. Oetwil habe eine eigene Apfelsorte namens «Oetwiler Reinette». Der rote Apéro-Willkommensdrink wurde deshalb auf Apfelbasis gemixt und die Dekoration – eine Scheibe der gelben Sternfrucht – repräsentiere den gelben Stern im roten Oetwiler Wappen.

Unter einem denkbar günstigen Stern steht auch der diesjährige Kellerfest-Ballonwettbewerb. Die roten Ballone haben nämlich einen gelben Stern und sollen an diesem sonnigen Samstagnachmittag möglichst weit in die Welt hinaus fliegen. Zurück gekommen sind vom letztjährigen Ballonwettbewerb 40 Zettel. Der Ballon der Gewinnerin, Luana Di Giovanni, sei mit rund 129 Kilometer bis nach Klosters geflogen, verkündet Gemeinderätin Rahel von Planta.

Neben all den Programmpunkten diene das Kellerfest vor allem als traditionellen Treffpunkt für alle, die mit Oetwil verbunden sind, so OK-Präsident Michal Felt. «Ich bin heute gleichzeitig Nanny und Partytiger am Kellerfest», verrät Fernsehmoderator Roman Kilchsberger, der seit sechs Jahren in Oetwil wohnt und dessen zwei Söhne gerade das Schwingen schnuppern.