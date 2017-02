Verblüffendes hatte auch Robin Haug, Geschäftsführer Branchenverband Deutschschweizer Wein und Weinbauer aus Weiningen, zu berichten. 1850 war mit über 5000 Hektar der Kanton Zürich das mit Abstand grösste Schweizer Weinanbaugebiet. Der Wein hatte einen hohen Stellenwert und wurde als Nahrungs- und nicht als Genussmittel angesehen; gehandelt wurde damit nicht. Das änderte sich in den Jahren von 1900 bis 1980. Handel und steigender Konsum erforderten eine höhere Produktion, die zulasten der Qualität ging. Das schlechte Image, das sich der Limmattaler Wein in dieser Zeit einfing, haftet ihm zum Teil immer noch an.

Heute setzen die Limmattaler Bauern auf stetige Qualitätssteigerung, besseres Marketing und den Anbau von Sorten, die die Kunden nachfragen. Die Weine haben im Ausland ein sehr gutes Image, so Haug. Im Inland gibt es unterschiedliche Bewertungen: von «chasch nöd suffe» bis «superguet», aber die Tendenz bewege sich eindeutig gegen gut.

Mit 30 Hektar sei Weiningen im Kanton Zürich mit insgesamt 650 Hektar Anbaufläche nur eine «Weininsel». Die 180 000 Flaschen, halb weiss, halb rot, machen somit nur etwa fünf Prozent der kantonalen Produktion aus. Allerdings ist Weiningen immer die erste Gemeinde im Kanton, die die Trauben erntet. «Daran erkennt man, wie die Weininger Hänge verwöhnt sind vom Klima, ausserdem ist das auch ein Qualitätsindikator», so Haug. Derzeit seien die Limmattaler Weine, die in der Region als Kulturgut angesehen werden, noch ein Geheimtipp. Daher müsse markttechnisch noch viel gemacht werden, damit die Weine regional besser und interregional überhaupt erst bekannt würden. Und er sieht Defizite in der Digitalisierung. «Da gibt es im Weinbau generell noch Nachholbedarf. Wer keine Internetseite und kein Facebook-Profil hat, existiert heutzutage nicht.»