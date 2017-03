Ein Mädchenzimmer. Mittendrin auf einer Staffelei steht ein Bild, an dem offensichtlich noch gearbeitet wird. Auf dem Gestell über dem Bett reihen sich Pokale und Auszeichnungen. Daneben liegen Karategürtel in allen Farben. «Man muss an sich glauben», sagt die 13-jährige Libby Gavish aus Bergdietikon und zeigt stolz den Pokal, den sie in Berlin gewonnen hat. Seit Juni letzten Jahres ist sie Karate-Vizeweltmeisterin im Leichtgewicht in der Altersklasse 12-/13-jährige Mädchen.

«Meine Karatelehrer glaubten nicht so recht an mich», erzählt sie mit einem verschmitzten Lächeln, denn damals habe sie erst den violetten Gürtel getragen. «Sie sagten, der Wettkampf in Berlin werde eine erste Erfahrung für mich werden. Das war mir Ansporn, alles zu geben.» Dass sie Vizeweltmeisterin wurde, konnte sie im ersten Moment gar nicht glauben. «Ich stand nur da und war geschockt», erinnert sie sich. Die ganze Familie habe sie nach Berlin begleitet und tüchtig angefeuert. «Am Abend waren dann alle heiser.»