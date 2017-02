Etwas unscheinbar, aber zentral beim Dietiker Bahnhof gelegen, steht das Restaurant Costa Blanca. Benannt nach der malerischen Küste in Alicante, ist es eines der bekanntesten Lokale im Limmattal – und darüber hinaus. Seit 20 Jahren schwingt dort Manuel Gonzales das Zepter sowie den Kochlöffel und serviert spanische und italienische Spezialitäten. Der aus Galicien stammende Wirt führt das Costa Blanca zusammen mit seiner Ehefrau Ana und einem siebenköpfigen Team. Doch damit ist Ende März Schluss: Gonzales wird das Restaurant an einen neuen Pächter übergeben.

Die Bäckerei als Start

Der 65-Jährige blickt auf ein vielfältiges Arbeitsleben zurück. 1970 kam er in die Schweiz und begann in einer Bäckerei in Oerlikon zu arbeiten. Aber er liebäugelte mit der Gastronomie und schaffte den Sprung in das Mövenpick-Unternehmen. Es folgten weitere Stationen, wie etwa die Leitung eines chinesischen Restaurants. «Ich bin noch immer sehr dankbar, dass ich oft Vorgesetzte hatte, die mich förderten», so Gonzales.

Den Wunsch, selbstständig zu werden, erfüllte er sich 1995 mit einem Restaurant im Zürcher Kreis 5; zusammen mit einem Kollegen. Allerdings währte diese Partnerschaft nur zwei Jahre. Sein Weg führte ihn danach nach Dietikon, wo er die Pizzeria Pescara übernahm – das heutige Restaurant Costa Blanca. «Vom ersten Augenblick an war ich begeistert vom Lokal.»

Ein Leben für die Gäste

Aller Anfang war schwer, erinnert sich Gonzales: «Die ersten Wochen nach der Eröffnung liefen schleppend und ich war kurz davor, das Lokal aufzugeben.» Es war seine damalige Angestellte und Partnerin Ana, die Gonzales Mut machte. «Sie hat mich immer uneingeschränkt unterstützt», so Gonzales.

Und sie sollte recht behalten: In den Sommermonaten des Jahres 1997 besuchten immer mehr Gäste das Lokal an der Poststrasse – der Mundpropaganda sei Dank. Der Erfolg wurde grösser und an vielen Abenden hätte Gonzales das Lokal dreimal füllen können, wie er sagt. Das ist beachtlich, verfügt das Costa Blanca über ganze 220 Plätze als auch über zwei Säle sowie eine Kegelbahn. «Die Wirtschaftskrise veränderte zwar einiges, aber wir konnten uns nie über zu wenig Gäste beklagen», sagt Gonzales.

Die Arbeit und die Liebe

Das Costa Blanca vereinnahmte Ana und Manuel Gonzales sehr. Das sei aber immer gewollt gewesen; wenn auch nicht immer einfach: «Es kommt automatisch zu Reibereien, wenn man 18 Stunden miteinander arbeitet und auch den Rest des Tages zusammen verbringt». Das sollte die Liebe nicht beeinträchtigen. Das Paar heiratete schliesslich vor sieben Jahren an einem der wenigen Tage, an welchem das Restaurant geschlossen war: am 24. Dezember. Beide amüsieren sich noch heute darüber, weil sie die Trauung vor der Familie sowie den erwachsenen Kindern geheim hielten und stattdessen zum Weihnachtsessen einluden – selbstverständlich ins eigene Lokal. Es ist nicht zuletzt diese Verbundenheit der Eheleute, die das Costa Blanca so beliebt machte. Der neue Pächter tritt also in grosse Fussstapfen.