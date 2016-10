Bären als Torte

So treten zum diesjährigen Torten-Wettbewerb mit dem Motto «Swissness» etwa ein aus Kuchenmasse geformter Berner Bär samt Bärenkind, eine lebensgrosse Büste eines Urnäscher Silvesterchlauses und ein Schwyzerörgeli mit säuberlich ausgearbeiteten Details an. Wie am gestrigen Medienanlass können Besucher an 24 Workshops zudem lernen, wie man aus Kuchenmasse Babyhunde zaubert oder ein Gesicht aus Modellierschokolade formt.

Als Baumgartner vorzeigt, wie man Vintage-Cookies verziert, entpuppt sich der Puder als Maizena, das auf die Unterlage gestäubt wird, damit die fragilen Zucker-Ornamente nicht kleben bleiben. Mit dem Pinsel verstreicht die Cake-Designerin säuberlich Aprikosenkonfitüre auf dem Guetzli, bevor sie eine Schicht Zuckermasse darüberlegt. Zuletzt tunkt Baumgartner ein Lidschatten-Pinselchen in eine durchsichtige Masse, die sie als «essbaren Kleber» vorstellt. Schliesslich soll die essbare Grossmutterbrosche gut zusammenhalten.

Das Swiss Cake Festival findet heute von 11 bis 17.30 Uhr und morgen von 10.30 bis 17.30 Uhr in der Stadthalle Dietikon statt.