Nichts aus Fehlern gelernt

So einig sich die Experten sind, so uneinig sind sich die Schlieremer Politiker. Seit der Parlamentsdebatte vom Dezember machten viele ihrer Wut Luft in der Leserbriefspalte. Pascal Leuchtmann, Fraktionschef der SP, etwa schrieb in einem Leserbrief, dass er mehr aus dem Schlieremer Zentrum machen wolle als einen grauen Kiesplatz. «Und später folgt ein Hochbau, eingeklemmt zwischen weiteren Hochbauten. Freiraum gibt es einzig für Autos und die Limmattalbahn», schreibt er.

Der Entscheid des Parlaments habe bei vielen Schlieremern Kopfschütteln ausgelöst, schreibt GLP-Gemeinderat Andreas Kriesi. «Man hat aus den Fehlern der Vergangenheit nichts gelernt.»

Kein Bedarf nach «Miniwald»

CVP-Gemeinderat Rolf Wegmüller verteidigt das Nein zum Projekt des Gemeinderates. So fehle nicht den bürgerlichen Parteien die Weitsicht, wie viele monierten, sondern viel eher dem Stadtrat. «Wer den Plan der Liberalen Baugenossenschaft Schlieren kennt, weiss, dass auf dem Chilbiplatz noch immer sehr viel Grün erhalten bleibt», schreibt er und fragt rhetorisch, ob es im Zentrum von Schlieren wirklich einen Miniwald brauche. «Wohl kaum», lautet seine Antwort darauf.