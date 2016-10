Trotz des kühlen Herbstwetters fanden sich viele Limmattaler am Dietiker Chilbizauber zwischen den flackernden Bahnen und den vielfältigen Ständen ein. Das Motto: klein, aber fein. Zurückgebracht nach Dietikon hat ihn vor vier Jahren die Schausteller-Familie Bourquin aus Versoix.

Was einzig vermisst wird, sind die Hütten und Zelte, wo geselliges Beisammensein in der Wärme möglich wäre. Dies findet auch Stadtrat Heinz Illi. Doch sieht er eine Möglichkeit, dies im kommenden Jahr zu ermöglichen. «Mit dem Einbezug von Vereinen könnten wir ein richtiges Dorffest organisieren.»

Der Sicherheits- und Gesundheitsvorstand werde mit den Vereinen in Kürze in Kontakt treten und versuchen mit ihnen zusammen ein kleines Konzept zu erarbeiten. «Das ist eine weitere gute Möglichkeit, eine alte Tradition zu erweitern und zu vertiefen», so Illi.