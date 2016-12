Die zweite Forderung, welche die Arbeitsgruppe an den Stadtrat richtet, geht noch weiter: Das Quartier soll autofrei werden. Dazu soll bei der Einfahrt an der Altbergstrasse ein Fahrverbot für Motorfahrzeuge angebracht werden, während für Anwohner Zubringerdienst gestattet wäre. Die Arbeitsgruppe verweist darauf, dass dies eine besonders kostengünstige, aber effektive Lösung wäre.

Zudem führt sie eine ganze Liste von Beispielen auf, die darlegen sollen, wieso das Quartier übermässig von Verkehr belastet sei. So gebe es beispielsweise Lastwagenchauffeure, die in der Mittagspause an die Limmat fahren, um dort eine Pause zu machen. Isler findet: «Natürlich soll es dem Chauffeur erlaubt sein, an der Limmat Zmittag zu essen, aber doch bitte ohne seinen Lastwagen.»

Störend seien auch Personen, die durchs Quartier fahren, um jemanden am Bahnhof abzuladen. Oder die Böötler und Badegäste im Sommer: «Sie wollen unbedingt möglichst nahe an der Limmat parkieren, notfalls auch wild», sagt Isler. Weil sich unbedingt etwas ändern müsse, werde die Gruppe, die bereits vor zwei Jahren ins Leben gerufen wurde, nun aktiv. Ihr gehören auch Vertreter der beiden Baugenossenschaften im Quartier, Schächli und An der Reppisch, an.

«Wir nehmen das ernst»



Stadtpräsident Otto Müller (FDP) bestätigte gestern auf Anfrage, er habe den Brief und die Forderungen der Arbeitsgruppe am Montag erhalten. Die Stadt sei immer offen für Anliegen der Bevölkerung, sagt Müller: «Wir begrüssen es, wenn sich jemand engagiert, und nehmen die Anliegen ernst.» Er persönlich habe sogar Freude, wenn er sehe, dass sich jemand für mehr Lebensqualität in Dietikon stark mache, sagt Müller. Das konkrete Anliegen der Gruppe werde er mit dem Gesamtstadtrat diskutieren. «Mein Vorschlag ist, dass wir intern ebenfalls eine Arbeitsgruppe bilden, die sich mit den Quartierbewohnern trifft», sagt Müller. So könne man gemeinsam darauf hinarbeiten, eine befriedigende Lösung zu finden.