Ein Kiosk in Schlieren überlegt sich, CBD-Produkte ins Sortiment aufzunehmen, weil dieses dem Hörensagen nach an anderen Orten gut verkauft werde. Einer dieser Orte scheint der Red-Kiosk am Rapidplatz in Dietikon zu sein.

Seit bald drei Monaten hat der Inhaber CBD-Hanf im Regal. Derzeit sind es neun Sorten, die er an eine durchmischte Kundschaft verkauft: «Es kommen sowohl jüngere als auch ältere Personen, Männer wie Frauen», sagt er. Trotz des hohen Preises – drei Gramm kosten gut und gerne 25 Franken – laufe die Ware sehr gut. Da er den CBD-Hanf von Geschäftslieferanten bezieht, läuft er nicht Gefahr, gegen das Betäubungsmittelgesetz zu verstossen.

Dennoch ist die Polizei durch das Aufkommen des CBD-Hanfs gefordert, denn er lässt sich dem Aussehen nach nicht von illegalem Hanf unterscheiden. «Wir sind auf Schnelltests angewiesen, die unsere Forensiker im Labor durchführen», sagt Stefan Oberlin, Sprecher der Kantonspolizei Zürich. Für die Polizei stelle das legale Marihuana aber noch keine grosse Herausforderung dar. Der Fokus bleibe auf dem illegalen Cannabis.

In der Salbe hat es CBD-Hanf

Auch die Limmattaler Reformhäuser haben noch keinen CBD-Hanf im Sortiment. Libergy in Dietikon führt lediglich eine Salbe, die den Wirkstoff CBD enthält. «Mit diesem Produkt konnten wir gute Erfahrungen machen», sagt Mitinhaber Pascal Bättig. Ab und zu werde er nach legalem Cannabis gefragt.

Deshalb werde er das Thema im Hinterkopf behalten. Stärker nachgefragt würden aber Hanfprodukte, die weder THC noch CBD enthalten und in der Küche eingesetzt werden, so etwa Hanföle oder Hanfsamen. Auch bei Christian Bühlmann, Inhaber von Bio im Zentrum in Schlieren, verkaufen sich Hanfprodukte ohne THC und CBD gut. «Hanföl verkaufe ich oft, Hanfsamen etwas weniger», sagt er.