Dass ein möglicher Wechsel überhaupt zum Thema wurde, hat mit den Plänen der BVK-Leitung zu tun, die Pensionskasse fit für die Zukunft zu machen. So sollen ab Anfang kommenden Jahres die Prämien steigen und die Renten für die Bezüger sinken. Bei der Bekanntgabe dieses Entscheids ging ein Sturm der Entrüstung durch einige der rund 480 angeschlossenen Organisationen. Insbesondere das Spital Limmattal äusserte lautstarke Kritik an den Sanierungsplänen. Zwischenzeitlich entschieden sich die meisten Organisationen jedoch gegen einen BVK-Austritt, in der Regel weil die Ausfinanzierung der derzeitigen Rentner zu teuer wäre. Nach aktuellem Stand stimmen noch die technische Fachschule Winterthur, die Gemeinde Oberrieden und die Stadt Schlieren über einen Austritt ab. Erst diese Woche wurde zudem bekannt, dass die Gemeinde Erlenbach ihre Einwohner an einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung über einen BVK-Austritt befinden lassen wird.

Für eine Million zur SHP

Erst kürzlich entschied sich eine andere grössere Organisation im Kanton Zürich für einen Wechsel von der BVK zur SHP. Wie der Zweckverband Soziales Netz des Bezirks Horgen in einem Schreiben an seine Delegierten von Mitte September bekannt gab, werden die rund 100 Angestellten ab Anfang 2017 neu bei der SHP versichert sein. Der Geschäftsleiter des Sozialen Netzes des Bezirks Horgen, Beat Nüesch, bestätigt diesen Schritt auf Anfrage der Limmattaler Zeitung.

Seit Anfang Jahr habe sich eine Kommission aus Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretern mit dem Wechsel befasst. «Neun Offerten von anderen Pensionskassen wurden uns unterbreitet. Im Verlauf des Jahres wurde immer klarer, dass die SHP die deutlich besseren Leistungen bietet», sagt er. So koste die Ausfinanzierung zwar rund eine Million Franken, dieses Geld amortisiere sich jedoch innert vier Jahren, da jährlich Minderbeiträge von rund 250 000 Franken anfallen würden. Auch bezüglich der künftigen Entwicklung vertraut Nüesch auf die SHP. Der Umwandlungssatz, mithilfe dessen die Höhe der Renten festgelegt wird, liegt bei der SHP derzeit bei 6,8 Prozent, rund zwei Punkte höher als bei der BVK. «Vertreter der SHP versicherten uns, dass in den kommenden Jahren ein Niveau von um die sechs Prozent erhalten bleibt», so Nüesch.