Mit der Änderung des Schlieremer Personalreglements wird die Ausfinanzierung nun jedoch zu einer gebundenen Ausgabe, die der Stadtrat in eigener Kompetenz sprechen kann. Dies weil er nun explizit für die Wahl der Pensionskasse zuständig ist. So war in der alten Version nicht nur die BVK zwei Mal namentlich erwähnt, sondern auch unklar, ob Gemeinde- oder Stadtrat für die Wahl der Kasse verantwortlich ist. Zudem drängt die Zeit: Denn die BVK gewährt ihren angeschlossenen Organisationen und Gemeinden wegen der Anpassungen eine Möglichkeit zur Kündigung des Anschlussvertrags. Dies jedoch nur bis zum 30. November, viel zu wenig Zeit, um die Schlieremerinnen und Schlieremer über den Millionenbetrag befinden zu lassen.



Viele kritische Stimmen

Keine Fraktion stellte sich am Montagabend gegen den Antrag des Stadtrates, doch gab es durchaus das eine oder andere mahnende Wort. Walter Jucker (SP) bat die Exekutive, bei einem allfälligen Wechsel zu bedenken, dass die BVK auch vieles biete, etwa in Sachen Zusatzleistungen, wozu kleinere Kassen nicht imstande seien. Sarah Impusino (CVP) wertete es zwar positiv, dass der Stadtrat das Personal über den Verbleib befinden lassen will. «Unsere Fraktion fragt sich jedoch, ob die Angestellten, dieses Thema auch gänzlich erfassen können, da es eine sehr komplexe Vorlage ist.»



Geht es nach Andreas Kriesi (GLP) liegt das Problem woanders. So hätten zwar die städtischen Angestellten das letzte Wort, die Rechnung von 4 Millionen Franken bei einem Kassenwechsel würden jedoch die Steuerzahler begleichen. «Das Parlament kauft also quasi die Katze im Sack», so Kriesi. Kritisiert wurde auch, dass die aktuellen Rentenbezüger nicht an der Abstimmung beteiligt sein werden. So schlug Erwin Scherrer (EVP) ein Stimmrecht mit geringerer Gewichtung vor und Gemeinderat Jürg Naumann (Quartierverein) stellte gar die Debatte im Parlament infrage: «Es macht keinen Sinn, dass wir hier diskutieren, da der Entscheid nicht in unserer, sondern in der Hand der Stadtangestellten liegt.»



Stadtpräsident Toni Brühlmann-Jecklin (SP) versuchte, die Kritiker zu beschwichtigen. So traue der Stadtrat den Angestellten genügend Verständnis der Materie zu und aktuelle Rentenbezüger sollten nicht abstimmen können, da sie von einem Wechsel nicht tangiert würden. Seine Argumente überzeugten, da bei der Schlussabstimmung lediglich zwei Gemeinderäte gegen den Antrag votierten.