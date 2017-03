Am Montag ist es auf den Tag genau siebeneinhalb Jahre her, seit das Urdorfer Stimmvolk mit einem Ja-Anteil von 52,5 Prozent der Sanierung und Umgestaltung der Feldstrasse und der Birmensdorferstrasse inklusive neuem Kreisel zugestimmt hat. Die Gemeinde muss sich am 19-Millionen-Franken-Projekt mit 3,2 Millionen Franken beteiligen. Derartigen Beträgen begegnet man im Dorf mit der angespannten Finanzlage skeptisch – einer der Gründe für den ansehnlichen Nein-Anteil.

Tempi passati: Am Montag ist auch der Tag, an dem der Kantonsrat über den Teilkredit von 3,941 Millionen Franken für den Neubau des Kreisels und die Redimensionierung der Feldstrasse mit Beibehaltung der Fahrbahnhaltestellen abstimmt. Das Geschäft ist jetzt auf Position 10 der Traktandenliste. Entgegen dem lange Jahre vorgeplanten Antrag des Regierungsrats beantragte die Kommission für Planung und Bau eine zusätzliche Busbucht an der Feldstrasse, was 70 000 Franken mehr kosten würde (die Limmattaler Zeitung berichtete). Die Fraktionen von SVP und FDP sind dafür. Sie halten 85 der 180 Kantonsratssitze.

Das sagt der Urdorfer SVP-Chef

Im Unterschied dazu unterstützten bei der Volksabstimmung 2009 alle Urdorfer Ortsparteien das Projekt. Daran hat sich bis heute nichts geändert – auch nicht bei der SVP, deren Mutterpartei aus Prinzip so viele Busbuchten wie nur möglich fordert. Laut Jürg Bosch, Urdorfer SVP-Präsident, ist die Angelegenheit bei den letzten Mitgliederversammlungen nicht einmal zur Sprache gekommen. «Vor der Volksabstimmung kamen wir als Ortspartei zum Schluss, dass wir hinter diesem Verkehrskonzept stehen und auch die Fahrbahnhaltestellen unterstützen. Stand heute ist mir als Präsident der Ortspartei nichts anderes bekannt.» Bosch verweist insbesondere auf die Mehrkosten, die die zusätzliche Busbucht nach sich ziehen würde. Mit der anderen Meinung der kantonalen SVP kann er leben: «Bei der Limmattalbahn war es ja leider Gottes auch so, dass die Nicht-Betroffenen die Betroffenen überstimmt haben. Aber auch solche Entscheide sind ein Akt der Demokratie, hinter dem wir stehen können.»