Auf Nachfrage erklärt Daniel Hofer, Unternehmensleiter der Migrol AG, dass an dem fraglichen Tag ein Chauffeur etwa 4900 Liter Benzin in die zwei Dieseltanks von je 15 000 Liter Inhalt schüttete. Er hat beim Beladen seines Drei-Kammer-Fahrzeuges irrtümlich zwei Kammern mit Benzin gefüllt, anstatt gemäss Auftrag nur eine. Im Glauben, er habe zwei Kammern mit Diesel beladen, lädt er dann eine Benzinkammer in den Dieseltank.

Sein Irrtum fällt erst nach dem Lieferschein-Eingang der Folgewoche auf, «wegen Ferienabwesenheit der Gruppenchefin wurde der Fall aber nicht sofort behandelt», so Hofer. Einer ersten Reklamation eines Kunden knapp zwei Wochen nach der Falschbefüllung glaubt man nicht, weil bis dahin niemand einen Schaden gemeldet hat. Hofer: «Da der Falsch-

ablad knapp zwei Wochen früher stattgefunden hatte, konnte der vom Kunden gemeldete Schaden nicht sofort nachvollzogen werden.»

Drei Mal muss der TCS helfen

Zu dieser Zeit schlägt sich Philipp Frei schon seit Tagen mit den Problemen herum, die durch den Tankstopp verursacht wurden. Zunächst vermutet er, dass vielleicht die sechs Jahre alte Batterie ersetzt werden muss. Er kauft eine neue. Die Probleme bleiben. Dreimal ist er auf Hilfe des TCS angewiesen und muss sich abschleppen lassen. Einmal bleibt seine Frau am Hallwilersee hängen. Der TCS kümmert sich wieder um das Auto, und Frei muss hinfahren, um seine Frau abzuholen. Eine Fehleranalyse in seiner Aescher Kia-Garage, zu der er sein Auto am 27. Mai bringen lässt, ergibt die wahre Ursache. «Falscher Diesel getankt», steht in der Rechnung.

Elf Tage nach der Fehlbefüllung des Dieseltanks wird am 31. Mai bei der Tankstelle eine chemische Analyse einer Tankprobe durchgeführt. Sie ergibt, dass eine Vermischung stattgefunden hat. Die betroffenen Tanksäulen seien danach gesperrt, geleert und fachmännisch gereinigt worden, so Hofer. Erst jetzt melden sich weitere geschädigte Autofahrer, sicher auch, weil vom Tankstellenbetreiber ein Hinweis in der Tankstelle platziert worden ist.

100 Franken für die Umtriebe

Frei hat Glück im Unglück, denn die Garage zahlt den Löwenanteil der Reparatur auf Kulanz. Kia gibt sieben Jahre Garantie auf ihre Fahrzeuge, und der Wagen war erst sechs Jahre alt. Lediglich einen Selbstbehalt von 190 Franken muss Frei berappen. Das ist wohl auch der Grund, warum er der angeblichen Falschbetankung nicht nachgeht und es hinnimmt, dass er als der Dumme dasteht, der nicht in der Lage ist, zur richtigen Zapfpistole zu greifen. Erst im Januar geht ihm ein Licht auf.

Er reklamiert bei der Tankstelle. Eine Sachbearbeiterin sagt ihm die Erstattung der 190 Franken sowie weiterer 100 Franken für seine Umtriebe zu. Dieses kleinliche Angebot erzürnt Frei noch mehr; er macht seinem Ärger in einem scharfen Brief an Migrol Luft. «Mit 100 Franken wollte ich mich für die ganzen Scherereien, die ich hatte, nicht abspeisen lassen», meint er – und hat Erfolg. Man sagt ihm 500 Franken zu. Noch ist das Geld nicht auf seinem Konto eingegangen.

Wie viele sind noch betroffen?

Hofer bekräftigt, dass sämtliche Kunden, die sich gemeldet hätten «vollumfänglich für ihre Aufwendungen» entschädigt worden seien. Er spricht von zwölf bekannten Fällen. «Offensichtlich war die Konzentration des Benzins im 30 000-Liter-Dieseltank nie sehr gross, sonst hätten sich mehr Geschädigte melden müssen», so Hofer.