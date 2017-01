Auf der Baustelle des künftigen Spitals Limmattal geht es zurzeit Schlag auf Schlag. Im November wurde der Rohbau fertiggestellt, nun arbeiten täglich rund 250 Arbeiter am Innenausbau. «Jetzt wird es spannend», sagt Gesamtprojektleiter Nils Eichbaum, als er durch den grösstenteils noch nackten Neubau führt. «Der Einbau der ganzen Technik wird noch eine Herausforderung», sagt er. Doch mit Herausforderungen kennen Eichbaum und sein Team sich aus: In nur rund zweieinhalb Jahren ein 200-Betten-Spital für eine ganze Region aus dem Boden zu stampfen, und das bei gleichzeitigem Vollbetrieb – das ist kein

Sonntagsspaziergang.

Umso erfreulicher ist es für Eichbaum, dass bisher alles so gut geklappt hat. Nicht nur hat es auf der Baustelle bisher keine nennenswerten Unfälle gegeben – Eichbaum sucht sich schnell einen Holzstuhl, auf den er klopfen kann, als er das sagt. Gegenüber dem Zeitplan hat der beauftragte Totalunternehmer Losinger Marazzi mittlerweile auch einen Vorsprung von einem Monat gutmachen können, auch dank des milden Wetters, das ein verzögerungsfreies Betonieren erlaubte. In einem Grossteil des Baus wurden bereits die Fenster eingebaut. Dank ihnen und einer Baustellenheizung müssen die Arbeiter dieser Tage auch fast nicht mehr frieren.

Als Nächstes wird tapeziert

Allmählich wird erkennbar, was hier auf den knapp 30 000 Quadratmeter Nutzfläche entsteht. Im ersten und zweiten Stockwerk, wo dereinst unter anderem die Ambulatorien, der Notfall, die Radiologie und der Operationsbereich zu finden sein werden, sind viele raumtrennende Wände bereits aufgezogen; sie können als Nächstes bereits tapeziert werden. Auch Bodendämmung und -heizung sind in weiten Teilen installiert und in den Ansätzen sind auch bereits die kleineren Empfänge und Wartezimmer der einzelnen Abteilungen sichtbar.

Noch etwas mehr Fantasie braucht es, um sich die künftigen Patientenzimmer vorzustellen, die in den oberen drei Geschossen des Gebäudes in den kommenden Monaten entstehen. Orientierungshilfe bieten aber die grossen, plastikgekleideten Blöcke, die in regelmässigen Abständen vor der Fensterfront platziert darauf warten, ausgepackt zu werden: