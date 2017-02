«Wir müssten eine zusätzliche Busverbindung nach Killwangen einführen, weil zu Stosszeiten die Anschlussmöglichkeiten am Bahnhof Dietikon nicht garantiert werden können.» Das sehe man beim 303er-Bus, der während den Verkehrsspitzen regelmässig im Stau stecke. Die Busverbindung zum Bahnhof Killwangen-Spreitenbach, wäre allerdings für den Grossteil der Pendler ein Umweg, da sie von Spreitenbach nach Zürich pendeln.

Für Valentin Schmid ist klar: «Sollte es zu einer erneuten Volksabstimmung kommen, muss sich das Pro-Komitee insbesondere in den Limmattaler Gemeinden, früher und aktiver einsetzen.» Er werde sich auf jeden Fall für die Bahn stark machen. «Das Limmattal kann seine Verkehrsengpässe nur mit der Limmattalbahn lösen.»

Das Begehren der Gegner hat allerdings noch einige Hürden zu nehmen. Deshalb sei es fraglich, ob es überhaupt zu einer Abstimmung komme, gibt Schmid zu bedenken. Bis zu einer möglichen Volksabstimmung können bis zu drei Jahre vergehen (siehe Text oben).

Keine aufschiebende Wirkung

Ist die Initiative eingereicht, prüft der Kanton unter anderem die Gültigkeit der Unterschriften. Ist diese gegeben, muss die Regierung die Rechtmässigkeit der Initiative beurteilen. Dabei stellt sich auch die Frage, ob ein Finanzbeschluss über Staatsbeiträge wieder aufgehoben werden kann. Alain Griffel, Professor für Staats- und Verwaltungsrecht an der Uni Zürich sieht darin aus rechtlicher und demokratiepolitischer Sicht kein Problem: «Grundsätzlich kann ein politisches Organ, in diesem Fall das Volk, seinen eigenen Entscheid immer rückgängig machen.» Voraussetzung sei, dass das Geld noch nicht ausgegeben ist, in diesem Fall noch kein Geld in den Bau der zweiten Etappe geflossen ist. Dann kann man die Grundlage dafür – also den entsprechenden Beschluss – nicht mehr rückgängig machen.

Da die Initiative und die Volksabstimmung keine aufschiebende Wirkung auf das Plangenehmigungsverfahren haben, ist die zweite Etappe der Bahn möglicherweise bereits in Bau, wenn es zur Abstimmung käme. Jedoch liegt es am Kanton, ob er mit dem Bau beginnen möchte, solange die finanziellen Mittel durch die Initiative infrage gestellt sind.