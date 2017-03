Eine weitere Knacknuss stellt die Zufahrt der Gewerbeliegenschaften, die an der Grabenstrasse liegen, dar. Zwar beauftragt der Stadtrat in seinem Beschluss die Abteilung Bau und Planung, die Erschliessung dieser Liegenschaften von Osten her «detailliert zu untersuchen und laufende Verhandlungen weiterzuführen».

Für Peter Voser, Präsident des Hauseigentümerverbands (HEV) Schlieren und ehemaliger Stadtpräsident, ist dies jedoch der falsche Ansatz. «Zuerst müsste dafür gesorgt werden, dass die Zufahrt zur Grabenstrasse gewährleistet ist und erst dann sollte – allenfalls – die Realisierung einer Begegnungszone folgen», sagt er auf Anfrage. Zwar habe der HEV Schlieren noch keine Haltung zu den Plänen der Stadt entwickelt – diese werde in Absprache mit dem Vorstand und anderen Vereinen in den kommenden Tagen eruiert. «Doch ist mir nicht bekannt, dass sich die Meinungen gegenüber einer Begegnungszone seit letzem November geändert haben», so Voser.

Konkreter sieht es bereits bei der Schlieremer Wirtschaftskammer aus. Vorstandsmitglied Ueli Saxer verweist darauf, dass man die Pläne des Stadtrates vehement bekämpfen werde.

Finanzkompetenz beim Stadtrat

Die Ausführung der Arbeiten ist bereits für September 2017 vorgesehen. Gemäss Schätzung des Stadtrates sollen die Aufwertungsarbeiten total 1,24 Millionen Franken kosten. Davon sind 1,05 Millionen Franken als gebundene Ausgaben qualifiziert und lediglich knapp 180 000 Franken als nicht gebunden. Diesen Betrag könnte der Stadtrat eigenmächtig sprechen und müsste nicht den Umweg über das Parlament nehmen, da die Obergrenze seiner Finanzkompetenz von 200 000 Franken nicht überstiegen wird. Doch haben die Gegner noch immer die Möglichkeit zu blockieren. So muss das Strassenbauprojekt noch vor der Festsetzung öffentlich ausgeschrieben werden, woraufhin Einsprache erhoben werden kann.

Verzögert sich die Realisierung, so würde auch verhindert, dass die Gestaltung des Aussenraums um die beiden SBB-Bauten gleichzeitig und abgeglichen mit jener der Stadt geschieht, so Bärtschiger. «Dann würden wohl vor den beiden Neubauten ein Trottoir und einige Parkplätze entstehen. Was die Stadt dann mit ihrem Gebiet macht, müsste man neu beurteilen. Die Chance auf einen identitätsstiftenden Bahnhof-Platz wäre jedoch vertan», sagt er.