So kommt es also, dass Angela M. nicht ins Gefängnis muss, sondern 15 Monate bedingt erhält. Aeschbacher machte klar: «Die Maximalstrafe für das Entweichenlassen von Gefangenen beträgt drei Jahre, auch wenn in den sozialen Medien eine zehnjährige Strafe gefordert wird.»

Nur einen Häftling freigelassen – ohne Gewalt

Da Angela M. nur einen Gefangenen freigelassen hat, den zweiten Gefängnisaufseher in keiner Weise ausser Gefecht setzte und auch keinen Sachschaden verursachte, kam eine allzu hohe Strafe für das Gericht nicht infrage. Mit dem Urteil liege man deutlich unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft und deutlich über jenem des Verteidigers.

Die juristische Rechnung: Am Anfang stehen 14 Monate für das Entweichenlassen von Hassan K. Dazu kommt ein halber Monat, da Angela M. auf der Flucht die Verkehrsregeln verletzt hat: Auf der Weiningerstrasse in Dietikon ist sie mit dem geleasten BMW auf der falschen Strassenseite gefahren.