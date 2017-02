Hassan Kiko, der mit seiner Flucht aus dem Dietiker Gefängnis Limmattal im Februar vor einem Jahr schweizweit bekannt wurde, muss noch einmal vor Gericht antraben. Das hat das Zürcher Obergericht entschieden.

Der Hintergrund: Kiko war in der Nacht auf den 9. Februar 2016 gemeinsam mit der damaligen Aufseherin Angela M. aus dem Gefängnis getürmt und nach Italien geflüchtet. Während Angela M. vor vier Wochen vom Bezirksgericht Dietikon wegen Entweichenlassens eines Gefangenen mit 15 Monaten bedingt bestraft wurde, war es umstritten, ob sich der verurteilte Vergewaltiger Hassan Kiko. mit der Flucht eines weiteren Verbrechens schuldig gemacht hat.

Generell gilt in der Schweiz: Wer, wie in diesem Fall, einfach aus dem Gefängnis spaziert, ohne jemanden zu verletzen oder etwas zu beschädigen, hat sich nicht strafbar gemacht. Bestraft werden kann jedoch die «Anstiftung zum Entweichenlassen von Gefangenen». Deswegen erhob die Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis am 7. Juli 2016 beim Bezirksgericht Anklage gegen Kiko und verlangte eine unbedingte Freiheitsstrafe von sechs Monaten.