S 12: Dieser Zug von Brugg her hat ab Dezember 2018 nicht mehr Seen und Seuzach als Endhaltestellen, sondern Schaffhausen und Wil. Zwischen Baden und Glanzenberg ändern sich die Abfahrtszeiten um wenige Minuten.

S 14: Wegen Bauarbeiten in Altstetten kann die S14 ab 21 Uhr nicht mehr zwischen Zürich und Altstetten verkehren. Pendler müssen ab Dezember 2017 zwischen Altstetten und Zürich ausweichen auf die S3, S5 oder die S12.

S 19: In Fahrtrichtung Koblenz ändern sich im Dezember 2018 die Abfahrtszeiten im Abschnitt Dietikon-Wettingen um einige Minuten.

S 42: Ab Dezember 2018 fährt um 7.40 Uhr ein zusätzlicher Zug von Zürich nach Muri und um 15:32 Uhr ein zusätzlicher Zug von Muri nach Zürich. Davon profitiert auch Dietikon: Die beiden neuen Züge halten hier um 07:51 respektive 16:07 Uhr.

Tram 2: Ab August 2019 verkehrt die Tramlinie 2 zwischen dem Bahnhof Tiefenbrunnen und Schlieren Geissweid. Bisher war der Farbhof Endstation.

Das ändert sich im Busverkehr:

Bus 31: Voraussichtlich ab September 2017 fährt der Bus in Westrichtung nur noch bis zum Farbhof. Zwischen Altstetten und Schlieren gibt es Ersatzbusse. In Ostrichtung wird die Buslinie verlängert: Statt bis zum Hegibachplatz fährt der 31er neu via Klusplatz bis zur Haltestelle Kienastenwies in Witikon. Er ersetzt damit die Linie 34. Ab August 2019 fährt der 31er dann in Westrichtung nur noch bis zur Stadtgrenze bei der Hermetschloobrücke und wendet dort. Dafür fährt dann das Tram 2 bis nach Schlieren.

Bus 201: Der Uitiker Ortsbus fährt ab Dezember 2017 von Uitikon Waldegg über Uitikon Wängi neu bis nach Schlieren. Zudem verkehrt der Bus neu auch am Sonntag (im Stundentakt).

Bus 215: Beim Bus von Zürich Wiedikon über Uitikon, Birmensdorf und Aesch nach Affoltern und umgekehrt werden ab Dezember 2017 die Abfahrtszeiten um einige Minuten verschoben. In Affoltern ist neu kein Anschluss an die S14 mehr möglich. Jener an die S5 bleibt.

Bus 235/236: Die Linie 235 von Zürich Wiedikon über Waldegg und Ringlikon bis Aeugst verkehrt nur noch alle 60 statt alle 30 Minuten. Dafür verkehrt die neue Linie 236 stündlich von Zürich bis nach Hausen. Für Uitiker bleibt somit der Halbstundentakt erhalten, die Abfahrtszeiten verschieben sich aber um wenige Minuten.

Bus 303: Der Bus vom Bahnhof Killwangen verkehrt voraussichtlich ab September 2017 nur noch bis nach Schlieren. Bisher fuhren ein Teil der 303er bis zum Farbhof. Zu den Hauptverkehrszeiten verkehrt der Bus zwischen Dietikon Bahnhof und Dietikon Gjuchstrasse neu alle 7,5 Minuten statt alle 10 Minuten. Ausserhalb dieses Abschnitts fährt er neu auch zu den Hauptverkehrszeiten alle 15 statt alle 10 Minuten.

Bus 305: Ab Dezember 2017 ändern sich beim Bus zwischen Bahnhof Dietikon und Kindhausen die Abfahrtszeiten leicht. Zudem gilt neu am ganzen Sonntag der Stundentakt. Damit fallen der Zusatzkurs nach Kindhausen am Sonntagmittag kurz nach 11 Uhr und jener nach Dietikon am Sonntagabend um 20.45 Uhr weg.

Bus 306: Beim Bus zwischen Dietikon Bahnhof und Dietikon Stadthalle Ost gibt es ab Dezember 2017 einen massiven Ausbau. Von 5.48 bis 9 Uhr fährt der 306er neu alle 15 statt alle 30 Minuten. Von 9 Uhr bis 15.49 fährt er neu durchgehend im 30-Minutentakt und danach im 15-Minutentakt bis 18.33 Uhr. Ab dann gilt der 30-Minutentakt bis 19.33 Uhr. Abends ab 20.18 Uhr gilt wie gehabt der Stundentakt. Zudem fährt der 306er neu das ganze Wochenende im Stundentakt, am Samstag von 6 bis 24 Uhr und am Sonntag von 7 bis 24 Uhr.

Bus 307: Dieser Bus fährt ab Dezember 2017 eine neue Strecke: Statt vom Zentrum Schlieren über die Rütistrasse nach Altstetten Nord beginnt die Linie bei der neuen Haltestelle Schlieren Meuchwis und fährt via die ebenfalls neuen Haltestellen Goldschlägistrasse, Am Rietbach und Bahnhof Schlieren Nord bis Rütistrasse und dann auf der gehabten Linie nach Altstetten Nord. (Übrigens: Zu dieser neuen Linienführung zeigte sich der ZVV bereit, nachdem der Schlieremer Stadtrat beim Zürcher Regierungsrat intervenierte.)

Bus 309: Ab Dezember 2018 verkehren zwischen Bahnhof Dietikon und Silbern am Samstag auch nach 22 Uhr Busse – im Halbstundentakt bis Mitternacht.

Das ändert sich im Nachtnetz:

Nachtbus N 14: Die Linie von Uitikon zum Bellevue erhält im Dezember 2017 zwei neue Kurse: Um 0.40 und um 1.10 Uhr fährt neu ein zusätzlicher Bus vom Albisriederplatz zum Bellevue.

Nachtbus N 22: Der Bus von Birmensdorf über Aesch ins Reusstal verkehrt ab Dezember 2017 nur noch bis Obfelden. Die bisherige Endhaltestelle Maschwanden wird neu durch die Linie N24 bedient.

Nachtbus N 23: Der Bus fährt ab Dezember 2017 viermal pro Nacht von Birmensdorf (Abfahrt um 1.17, 2.17, 3.17 und 4.17 Uhr) über Landikon, Stallikon und Wettswil nach Bonstetten. Bisher fuhr der Bus zweimal pro Nacht von Birmensdorf nach Bonstetten und zweimal von Bonstetten nach Birmensdorf.