Es wäre eine Premiere in der Region gewesen: ein Talentwettbewerb für Musikbegeisterte und Wortgewandte aus dem Limmattal. Doch aufgrund der geringen Anzahl Anmeldungen kann der Anlass, der im Frühling stattgefunden hätte, nicht durchgeführt werden, wie die Organisatoren auf ihrer Website schreiben.

Über die Gründe kann Irene Brioschi, Kulturbeauftragte der Stadt Dietikon und Initiantin des Wettbewerbs, nur spekulieren. Es scheine, als ob die potenziellen Teilnehmer trotz den vielerorts verteilten Flyern nicht erreicht werden konnten. Das liege möglicherweise auch daran, dass ihr persönliches Netzwerk noch nicht so stark ausgebaut ist. Zudem vermutet Brioschi, dass die Hürde für eine Anmeldung zu hoch lag: «Vielleicht mussten die Teilnehmer bereits bei der Einschreibung zu viel vorweisen.»

Anmeldefrist wurde verlängert

Geplant war ein viertägiger Wettbewerb, an dem sich Limmattaler in den beiden Sparten Musik und «Word Performance» messen, mit einer separaten Kategorie für junge Talente. Bewerben konnten sich alle, die mit Wortakrobatik, Gesang oder Musik vor Publikum auftreten möchten und im Limmattal wohnen oder proben. In einer nicht öffentlichen Vorausscheidung und an einem Galaabend wären sie gegeneinander angetreten. Der Wettbewerb in den Reppischhallen hatte zum Ziel, Talente der Region finanziell und organisatorisch zu unterstützen und nachhaltig zu fördern.

Mit Spoken-Word-Künstler Renato Kaiser und Kulturmanagerin Caroline Haas war die Jury prominent besetzt. Bereits während der Anmeldefrist zeichnete sich ab, dass sich zu wenig Kandidaten bewerben. Das dreiköpfige Organisationskomitee um Irene Brioschi, Conny Dierauer und Gregor Loepfe hatte die Frist deshalb um knapp einen Monat bis Ende November verlängert. Für eine Austragung des Wettbewerbs hat dies dennoch nicht gereicht.