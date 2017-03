Ihr Programm war mitunter als Hörspiel bereits auf Radio SRF zu hören. «Wir wissen oft nicht, was uns erwartet und das Publikum auch nicht, wenn es zu unserer Vorstellung erscheint», erzählt Sandra Künzi. Den Anlass organisiert hat die Kulturkommission Oberengstringen; auch Gemeindepräsident André Bender wohnt der Vorstellung bei. «Diesmal war es in jeder Hinsicht ein besonderer Auftritt», sagt Stefanie Grob. Das Publikum sei nach anfänglichem Verhalten in die Spoken-Word-Welt eingetaucht. In der Tat gelingt es den Künstlern nach jedem Stück, das Publikum mehr zu begeistern.