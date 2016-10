Dass es diesmal wohl nicht reichen wird, hängt vor allem mit dem ersten Rennen in Hockenheim zusammen, wo der Urdorfer einen Getriebedefekt verkraften musste. «Es handelte sich dabei um einen Materialfehler», sagt Weibel. «Denn das Teil war neu und ging gleich wieder kaputt.»

Der Getriebedefekt führte dazu, dass Weibel in der Gesamtwertung nur 16. wurde und sich damit eine grosse Hypothek für den Rest der Saison eingehandelt hatte. «Das war natürlich ärgerlich», gesteht Weibel. «Andererseits weiss man dann, dass man sich in den anderen Rennen gar nichts mehr erlauben kann. Das wiederum ist eine besondere Motivation.»

Eine, von der Weibel in den weiteren Rennen offensichtlich profitierte. Denn in Pau gewann er in seiner Klasse und wurde im Gesamtklassement Zweiter. «Das war das speziellste Rennen für mich, das Highlight in dieser Saison», schwärmt Weibel. «Ich bin aus eigener Kraft in Führung gegangen und habe den Sieg nur knapp verpasst.» Und das, obwohl die Bedingungen in Pau alles andere als optimal waren. «Es hat stark geregnet», erinnert sich der Limmattaler. «Und da Pau ein Stadtkurs ist, kann man sich keinen Fehler erlauben. Am Ende waren alle froh, dass es keine Unfälle gegeben hatte.»

Der Wendepunkt seiner Saison

Pau war für Weibel die Wende zum Besseren in dieser Saison. Danach gewann er in seiner Klasse die Rennen in Monza, Frankfurt und zuletzt in Zandvoort, wo er in der Gesamtwertung den zweiten Rang herausgefahren hatte.

Für den Angriff auf Chris Drake, den Führenden in der Rennserie über alle Klassen hinweg, dürfte das jedoch kaum reichen. Dessen ist sich Weibel bewusst. «Eigentlich kann ich nicht mehr Erster werden», sagt er. «Die Chancen sind nur noch theoretisch. Drake müsste im Prinzip ausscheiden.» Ein Szenario, das sich Weibel natürlich nicht wünscht: «Ich möchte lieber über den eigenen Erfolg zum Titel kommen und nicht vom Misserfolg eines anderen profitieren.»

Mit dem letzten Rennen in Dijon in diesem Jahr verabschiedet sich Weibel in die Winterpause. Eine Pause, die für den Urdorfer Vor- und Nachteile hat. «Einerseits dauert die Pause sehr lange», findet Weibel. «Andererseits ist es schön, dass man wieder mehr Zeit hat für anderes.»

Doch vorerst will er noch einmal Gas geben, auch wenn der Titel in der Gesamtwertung praktisch ausser Reichweite liegt. Wird das letzte Rennen in Dijon für den Urdorfer damit zur Spazierfahrt? «Mal sehen, was realistisch ist», meint er. «Wenn ich den Helm anziehe, will ich immer das Maximum geben – man weiss ja nie.»