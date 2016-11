Die Liste der Teilnehmer beim Niklausschwinget in Dietikon wird dieses Jahr um einen sehr prominenten Namen ergänzt. Armon Orlik wird am Schwingfest in der Stadthalle Dietikon mitschwingen. Orlik hat in diesem Jahr für Furore gesorgt, als er am Eidgenössischen Schwingfest Ende August in Estavayer-le-Lac erst im Schlussgang vom späteren Schwingerkönig Matthias Glarner gestoppt wurde. Trotz dieser Niederlage war Orlik als sechsfacher Kranzfestsieger der Überflieger der Saison. Ende Oktober wurde er deshalb zum «Schwinger des Jahres 2016» ernannt.

Bei der 79. Ausgabe vom Niklausschwinget, das am Samstag in der Stadthalle in Dietikon stattfindet, steigt der 21-jährige Bündner als grosser Favorit ins Sägemehl. Er ist zum ersten Mal überhaupt in Dietikon dabei. Warum ausgerechnet in Dietikon? «Wir trainieren bereits für die nächste Saison und für mich ist das Niklausschwinget eine Standortbestimmung», sagt Orlik. «Ich will sehen, wo ich mich noch verbessern kann, um mein Training entsprechend zu gestalten.» Zudem wohne er in Richterswil und kenne daher viele Schwinger aus Zürich.