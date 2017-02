Blauer Himmel, angenehme Temperaturen, die Bausaison kommt in Gang, insbesondere rechts der Limmat: In Geroldswil ist jetzt auch die Huebwiesenstrasse eine Baustelle, seit 20. Februar. Es klaffen dort Löcher im Boden und präzise Einschnitte im Asphalt sowie orange Sprayereien geben an, wo es weitere Gruben zu graben gilt.

Es geht in erster Linie darum, die Leitungen zu verlegen, die dereinst die Regiowärme der Limeco transportieren. Zusätzlich werden auch neue Wasserleitungen und neue Gasleitungen verlegt. So sind zum Beispiel die Wasserleitungen bereits 50 Jahre alt. All diese Werkleitungsarbeiten müssen bis Mitte April abgeschlossen sein. Dann gehen die Bauarbeiten an der Limmattalstrasse los und die Huebwiesenstrasse wird Teil der grossen Umleitungsroute.

Gleiches gilt auch für die Badenerstrasse in Weiningen. Sie ist ebenfalls Teil der Umleitungsroute. Im Ausserorts-Teil der Strecke wird zurzeit das nördliche Trottoir aufgerissen. Wie die mit den Arbeiten befasste Baufirma auf Anfrage sagt, werden neue Gasleitungen verlegt.