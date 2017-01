Kaum war der Skilift Röhrenmoos in Betrieb gegangen, verbreitete sich eine Atmosphäre, wie man sie aus Wintersportorten in den Bergen kennt. Egal ob mit Schlitten, Bob, Ski oder Snowboard, die zahlreichen Wintersportler genossen heute den frischen Schnee auf der Piste und die vereinzelten Sonnenstrahlen in vollen Zügen. Die Freude der Einheimischen war gross, dass sie sich nun am Hausberg im Schnee vergnügen können.

Bereits eine Stunde nach ersten Inbetriebnahme der Anlage war die Schlange am Lift schon sehr lange, sodass es einige Zeit brauchte, um nach oben zu gelangen. Einige Bobfahrerinnen begannen deshalb, ihr Gefährt selbst nach oben zu ziehen. Dies erforderte nicht unbedingt mehr Kraft, denn im Bob zu sitzen und den Bügel zu halten ist ebenfalls sehr anstrengend.