Als die Firma Lyreco bei deren Weihnachtsessen im Alpenrock davon erfuhr, schlug sie eines ihrer ehemaligen Hochregallager in Dietikon als Mietobjekt vor. «Im Rahmen des Umzugs prüften wir mehrere Standortoptionen in Flughafennähe, doch waren wir von keiner wirklich überzeugt», sagt Geschäftsleiter Wayne van Rooyen. Das Dietiker Objekt hingegen habe ihnen mit 1400 Quadratmetern ein Flächenausmass nach Alpenrock-Geschmack geboten.

Aargauer Kundschaft



Noch einen Vorteil bot das Limmattal: «Schon in Kloten reisten neben den regionalen Gästen ein grosser Teil der Clubbesucher aus dem Kanton Aargau an. Mit dem Standort Dietikon können wir diesen Teil der Kundschaft sogar noch besser bedienen», so van Rooyen. Der Anteil an Firmenanlässen sei seit dem Zuzug dank der hohen Unternehmensdichte im Limmattal gar noch gewachsen.

Schon 15 Jahre ist van Rooyen Teil der Alpenrock-Leitung, über die Hälfte davon als operativer Leiter. «Mittlerweile habe ich zwei kleine Kinder, da kann ich mit dem Nachtleben nicht mehr so mithalten.» Als Geschäftsführer hat der 40-Jährige nun seit sechs Jahren familienfreundlichere Arbeitszeiten.



An derselben Dietiker Adresse hatten vor dem Alpenrock bereits zwei andere Clubs ihre Türen geöffnet und wieder geschlossen. Der Grund, weshalb viele Agglomerations-Clubs wieder eingehen, sei die falsche Vorstellung bezüglich des Zielpublikums. Dies sagt der Nightlife-Experte Alex Flach, der selber bereits Nachtlokale in der Peripherie der Stadt Zürich beraten hat.

«Die meisten dieser Clubs begehen den Fehler, dass sie einfach das Konzept eines städtischen Tanzlokals kopieren», so Flach. Dabei würden sie es unterlassen, die Bedürfnisse ihrer zukünftigen Zielkundschaft zu eruieren. Diese sei gerade nicht an einem urban geprägten Club interessiert. «Statt grau-schwarzem Interieur will die typische Agglomerations-Kundschaft Farbe, statt Techno will sie Musik aus der Hitparade hören.»

Mit der Idee, die Partygänger in urchiger Bergkulisse tanzen zu lassen, hätten die Alpenrock-Betreiber diese Bedürfnisse von Anfang an richtig erkannt.