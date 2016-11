Immer schön langsam! So lautet die Devise der Stadt Dietikon, die in den nächsten Jahren sukzessive in weiten Bereichen des Siedlungsgebietes temporeduzierte Zonen einführen will. Jetzt ist ein weiterer Schritt auf dem Weg dorthin getan. Mit der Einführung von Tempo 30 auf dem letzten Teilstück Grünaustrasse entlang der Überbauung Weidenhof ist nun das ganze Limmatfeld geschwindigkeitsreduziert.

Einzige Ausnahme ist die Heimstrasse, deren Bedeutung als Verbindungsstrasse zwischen Überlandstrasse und Autobahnanschluss keine Temporeduktion zulässt. Mit den 1000 Quadratmetern des Limmatfeldes darf nun auf einem Drittel der gesamten städtischen Siedlungsfläche von 3,8 Millionen Quadratmetern nicht schneller als 30 gefahren werden.



Quartierverträgliches Tempo



Alle Strassen im Limmatfeld sind mit fortschreitender Überbauung verkehrsberuhigt aus- beziehungsweise umgebaut und kleinräumig gestaltet worden. Die Breite der Fahrbahnen beträgt lediglich jeweils 5,50 Meter, was eine grosszügigere Strassenraumgestaltung zugunsten der Fussgänger möglich machte. Zur Entschleunigung bei Eintritt in die 30er-Bereiche tragen die Gehwegüberfahrten ab Heimstrasse bei.

Die Kosten für planerische Vorleistungen und die Signalisation, insgesamt rund 50 000 Franken, haben sich Stadt und Grundeigentümer geteilt. Auch die Kantonspolizei Zürich wurde früh mit einbezogen. Und diese ist zufrieden mit den motorisierten Verkehrsteilnehmern, die die 30er-Zonen im Limmatfeld gut angenommen haben. Die Kapo attestiert ihnen ein ruhiges und gleichmässiges Fahrverhalten.