Die Zwischenbilanz fällt sehr positiv aus: So hätten die Asylsuchenden Fortschritte in Deutsch gemacht, es komme zu weniger Konflikten untereinander und eine Tagesstruktur sei ohnehin gesünder, sagt Jörg Schilter, Leiter der Ustermer Asylkoordination, gestern gegenüber dem «Tages-Anzeiger». Kritisch beäugt diese Entwicklung jedoch der Zürcher Regierungsrat. Zum einen befürchte er, es könnten andere Arbeitskräfte verdrängt werden. Zum anderen will er verhindern, dass sich die Asylsuchenden integrieren, bevor über ihr Gesuch entschieden ist. Trotzdem haben sich offenbar bereits etliche Gemeinden nach den Erfahrungen bei der Ustermer Sozialvorsteherin Barabara Thalmann (SP) erkundigt.

Die Reaktionen auf den Ausbau der Arbeitseinsätze fallen bei den Verantwortlichen der Limmattaler Gemeinden verhalten aus. Claude Chatelain, Leiter Abteilung Soziales der Stadt Schlieren, weist darauf hin, dass mit solchen Einsätzen hohe Kosten verbunden sind. «Für Instruktion und Betreuung bräuchte es zusätzliches Personal. Aufwand und Ertrag würden sich nicht die Waage halten», sagt er. Das Fehlen einer geregelten Tagesstruktur bei den Asylsuchenden sieht er nicht als grosses Problem. «Die Mehrheit gestaltet ihren Tagesablauf selbstständig», so Chatelain. Für traumatisierte Personen, welche dies nicht können, bietet die Stadt das Programm «Engagiert» an. Etwa im Freibad, im Altersheim oder in der Schule können rund 20 Asylsuchende Einsätze leisten. «Ein Ausbau von ‹Engagiert› ist derzeit nicht geplant.»

Auch für Bachmann ist das Modell Uster in Dietikon keine Option. «Für uns steht fest, dass die Menschen erst integriert werden sollen, wenn der definitive Asylentscheid vorliegt.» Auch er nennt die Kosten als einen der Hauptgründe. «Darüber hinaus gibt es diverse Angebote von privater Seite, wie etwa Spazierengehen oder kirchliche Kaffee-Treffs, welche die Asylsuchenden in Anspruch nehmen können.»