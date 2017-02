Leimgrübler hat in seinem Brief auch gute Worte für den Schlieremer Jungunternehmer übrig, der ihm unter anderem einen Wahlkampfsong produziert hat: «Du hast dich sehr engagiert und auch vieles gut gemacht», schreibt er. «Was dir aber fehlt, ist das Verständnis für das Recht.» Es sei wohl Lenherrs jugendlichem Übermut geschuldet, ergänzt Leimgrübler am Telefon, dass er «manchmal Aktionen gestartet hat, ohne mit mir Rücksprache zu halten – obwohl das ganz klar so abgemacht war».

Die zweite Runde des Wahlkampfs tritt Leimgrübler mit guten Karten an: Aus dem ersten Wahlgang tritt er als Erstplatzierter vor seinen Mitstreitern Simon Hofmann (FDP) und Ramon Steffen (parteilos) hervor, auch wenn er das absolute Mehr klar verpasste. Für den weiteren Wahlkampf stehen ihm immer noch die Geroldswiler Heini und Daniel Surber von der Extern Marketing GmbH zur Seite – Vater Heini im klassischen Werbebereich, Sohn Daniel im Bereich Neue Medien.