Wiesn-Gaudi in Weiningen: Der Junior mit grossem Potenzial

Zufällig aus einer Feierlaune bei einem privaten Fest heraus ist das jüngste der regionalen Herbstfeste entstanden. Vor zwei Jahren hatte Claudia Haug vom Landwirtschaftsbetrieb der Familie Haug im Wiesetäli das Fest zu ihrem runden Geburtstag unter das Motto «Wiesn-Gaudi» gestellt. Die Gäste, die fast ausnahmslos in Bayerntracht erschienen, waren begeistert vom Anlass und der Stimmung. Claudia Haug: «Alle meinten, ich solle da ein jährliches Fest für die Öffentlichkeit draus machen.» Da auch sie selbst Gefallen an der Idee gefunden hatte, stellte sie im Jahr darauf die erste «Wiesn-Gaudi im Wiesetäli» auf die Beine.

Da sie lieber «klein anfangen» wollte, lud sie für diesen ersten Anlass nur Kunden des Landwirtschaftsbetriebs ein. Sie habe gedacht, «dass der Markt gesättigt sei». Ein Irrtum, wie sich herausstellte. Das Fest wurde ein grosser Erfolg. «Obwohl von Dirndl und Lederhose nichts auf der Einladung stand, kamen mindestens 90 Prozent im Oktoberfest-Outfit», erzählt Claudia Haug. Und noch eine Überraschung gab es: «Viele von den Gästen haben lieber Wein von unserem Weinkeller als Bier getrunken.» Diese Win-Win-Situation habe sie natürlich gefreut. Die Bierfreunde bekommen das Feldschlösschen im Halbliter-Glas statt im Masskrug, weil sie stets frisches Bier bevorzugen würden.

In diesem Jahr ging Claudia Haug dann schon einen Schritt weiter, gestaltete einen Flyer, den sie nicht nur auf der Facebook-Seite des Betriebs postete, sondern auch im Dorf verteilte. «Wir wollen das langsam aufbauen», sagt sie. «Uns ist wichtig, dass die Qualität stimmt.» Daher wurde auch in diesem Jahr noch keine Live-Band engagiert. «Das macht preislich einen Riesen-Unterschied, wir sind noch in der Testphase.» So darf also wieder der Freund der Familie und Hobby-DJ Heiri an den «Plattenteller». «Er geht sehr gut aufs Publikum ein und macht Stimmung», so Claudia Haug.

Wo: In der leer geräumten Maschinenhalle des Landwirtschaftsbetriebs der Familie Haug im Wiesetäli, an der Friedhofstrasse 30

Wann: Am 3. September, ab 18 Uhr

Musik: DJ Heiri

Bier: Feldschlösschen

Reservationen: Sind möglich, aber nicht nötig

Extras: Es wird nicht nur Bier ausgeschenkt, sondern auch der Wein des Veranstalters. Und: Es gibt nicht nur Bayrisches wie Weisswürstel mit Brezel, sondern auch Chässpätzle.

Kontakt: 044 750 03 54