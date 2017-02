Die J-Fägete ist aus dem Dietiker Veranstaltungskalender nicht mehr wegzudenken. Fasnachtsfans aus der Stadt und den umliegenden Gemeinden pilgerten deshalb auch dieses Jahr am Schmutzigen Donnerstag in die Sporthalle des Dietiker Zentralschulhauses .

Der Organisator, der 11-er Club aus Dietikon, liess heuer neben den Stiereschränzern aus Urdorf, den Bräusivögeln aus Spreitenbach und den einheimischen Reppischfägern und Guggi-Häxen auch musikalische Gäste aus dem Ausland auftreten. Die «Vollgaskompanie» bestehend aus Helmut, Gerhard und Hannes aus der Steiermark in Österreich hat bereits 4600 Auftritte hinter sich. In 26 Jahren Musikkarriere kommt einiges zusammen. Die drei Musikerfreunde waren nicht zum ersten Mal zu Gast in der Schweiz und der Auftritt in einer Turnhalle war für sie wohl eher einer mit kleiner Bühne. Denn bereits am Züri-Fäscht, am Skiweltcup-Finale in der Lenzerheide oder an der Tour des Suisse rockten sie mit Schlager und volkstümlichen Hits die Bühne.

Die Limmattaler Zeitung hat nachgefragt: Wie haben Sie ihr Kostüm ausgewählt?