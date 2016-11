An der jährlichen Berufsmesse, die noch bis Samstag in der Messe Zürich in Oerlikon stattfindet, präsentieren 130 Berufsverbände, Firmen und Schulen 540 berufliche Grundbildungs- und Weiterbildungsangebote. «Ich hoffe, die Schüler können an den Messeständen Kontakte zu Branchenvertretern knüpfen. Auf diese Art können sie die Kontaktperson direkt anschreiben bei der Bewerbung», sagt Anna Stämpfli. Die Schüler hätten im Unterricht Gelegenheit gehabt, Firmen ihres Wunschberufs auf der Webseite der Berufsmesse zu suchen, damit sie diese an der Messe gezielt ansteuern können.



Das Anliegen der Lehrerinnen hat sich Eduart hinter die Ohren geschrieben. «Ich suche eine Lehre in der Gebäudetechnik, etwa als Heizungsinstallateur.» Er möchte vom Lehrling alles über Ausbildungsgänge, Arbeitszeiten und Schulfächer erfahren. «Im ersten Lehrjahr ist die Schule noch einfach, aber ab dem zweiten wird es schwieriger», prophezeit ihm der Befragte.



Der Polizeiberuf fasziniert



Um ein in der Messehalle ausgestelltes Auto der Stadtpolizei Zürich hat sich eine ganze Traube von Schülern und Schülerinnen gebildet. «An den Beruf der Polizistin haben wir bisher noch gar nicht gedacht. Nachdem wir den Stand entdeckt haben, interessieren Agnesa und ich uns beide dafür», sagt Samantha. Die Bewerber müssten aber schon eine abgeschlossene Lehre vorweisen können, deshalb sei der Polizeiberuf wohl eher etwas für später.

Auch beim Stand der Bäcker, der Chemielaboranten, der KV-Lehre und der Pflegeberufe schauen die Freundinnen vorbei. «Können Sie gute schulische Leistungen vorweisen?» Fragt die Dame am KV-Stand. Als Agnesa bejaht, ermutigt sie die Kauffrau, sich für die KV-Richtung «Information-Kommunikation-Administration» zu bewerben.

Aber auch der Optiker-Stand interessiert Agnesa. Bald hat sie ein Vorstellungsgespräch als Optikerlernende. Samantha hingegen könnte sich eine Lehre als Fachperson Betreuung vorstellen. Danach könnte die Stadtpolizei Zürich eine Bewerbung von ihr erhalten.